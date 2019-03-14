「硬度增加103%...」衛生局抓違規廣告「這款壯陽藥」被罰最多

▲新北市衛生局公佈違規廣告，圖為常見違規食品廣告宣稱前3名。（圖／衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

新北市衛生局今（14）日公佈107年食品、藥物及化粧品違規廣告，共計開罰逾4千萬元，以食品類560件占52%最多。而全年被罰得最多的產品是「寶齡帝王級黃精瑪卡千年密帖組」，違規內容為「精液量增加72%，持久度提升98%，勃起硬度增加103%」等誇大字句，共裁罰76萬元。

根據新北市衛生局統計，107年針對轄內食品、藥物及化粧品違規廣告，共開出1,080張罰單，計4,218萬6,000元罰款，其中以食品類560件占52%最多，其次是化粧品類465件占43%藥物類55件占5%，其中食品違規廣告以宣稱瘦身豐胸功效類佔第1位（36%），化粧品違規廣告以宣稱除皺回春類佔第1位（37%），其次為漂白除斑類（19%）。

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此外，近年網路購物及電視購物成為新的消費型態，分析違規廣告刊登平台依序為網路528件（48.9%）、電視524件（48.5%）及電台15件（1.3%）。其中網際網路違規廣告來源前3名分別是官網、雅虎奇摩網站及Facebook，蝦皮拍賣則從106年排名第6位竄升到107年第4位，顯有逐年攀升趨勢。

副局長許朝程指出，107年被罰得最多的產品是「寶齡帝王級黃精瑪卡千年密帖組」，共裁罰76萬元，違規內容為「精液量增加72%，持久度提升98%，勃起硬度增加103%」，其次為「日本原裝甘味人生鍵力膠原」共裁罰60萬元居次，違規內容為「快速消除關節處疼痛，腫脹問題，加強潤滑軟骨修復增加密度」，第3名是「魔芋速崩錠」，共裁罰38萬4,000元，違規內容為「胖了13年，在短短3月內，從86變成66」。

另外，全年被罰得最多的違規化妝品產品是「日本原裝美島水肌亮白淡斑皂」，違規內容為「洗臉就是醫美，立即掃除斑斑點點，持續使用效果挑戰皮秒雷射療程」，其次為「STYLE以色列黑礦死海手工皂組」，違規內容為「治療牛皮癬，治療異位性皮膚炎，消除皺紋」。

第3名為「LG光療級毛孔緊緻煥膚粉底」及「日本BSC活顏乳霜」，違規內容分別為「強化膠原纖維作用，增加強度使之不易斷裂，有效縮小毛孔」及「刺激膠原蛋白增生，所有的皺紋跟下垂跟鬆垮，全部改善」，違規產品廣告宣稱都涉及虛偽誇大。

許朝程提醒，已結合主要電視購物頻道、電臺及廣告商於廣告中標註醒語，提醒消費者正確認知商品功能，尤其是民眾在選購食品、美容等產品時，千萬別相信誇大不實廣告，以免瘦身、健康未成又傷了荷包。