失眠纏身好痛苦！專家推「放慢吃飯」助眠...效果超驚人

▲失眠讓你覺得苦惱嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

文／楊定一

今晚你失眠了嗎？

忙了一整天，腦脹、身體痠痛，晚上終於可以躺到床上休息。偏偏，愈想好好睡個覺，愈是輾轉難眠。試了泡熱水澡、小酌一杯、聽輕音樂等很多人都說有效的放鬆方法，再躺回床上後，這一夜你依舊數羊數到地老天荒，還是睡不著。這些情景，也是你每天的日常嗎？根據台灣睡眠醫學學會2017年的調查，全台灣有超過200萬人為失眠所苦。

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失眠彷彿是21世紀的一種流行病，你我都一定經歷過。醫學的研究指出，長期失眠容易有心血管循環和代謝異常的疾病，例如心臟病、中風、糖尿病、肥胖。此外，憂鬱症、失智、阿茲海默症等精神層面的疾病，也被認為和睡眠不足有關。



「失眠是現代人生活失衡的結果，」楊定一博士在《好睡》書裡這樣定義。同時，他也強調，改變面對失眠的態度，才是改善睡眠品質的關鍵：只要不去想「睡覺」這件事，睡眠自然來，也不會有失眠的問題。因此，他在這本書裡提出了7種心態鍛鍊的方法，包括：「不要分享自己睡不好」、「深呼吸」、「一切都好」、「不加任何反應」等練習。心態的鍛鍊需要時間與耐心，但只要願意開始、並堅持下去，一定可以感覺到效果。而既然失眠是生活失衡的結果，解決的方法也就是從調整生活習慣做起，包括飲食、運動等。

▲三餐不均衡容易影響睡眠品質。

攝取均衡的營養，吃飯的時候專心吃

咖啡因、尼古丁、酒精會對睡眠產生不良的影響，然而，真正影響睡眠品質的關鍵其實是一日三餐的內容，日常飲食造成的不均衡，影響絕對不小於這些興奮劑，甚至作用更大。我們只要依照身體所需的營養比例攝取適當的飲食，除了天然優質的蛋白質、碳水化合物、脂肪之外，補充適量的礦物質和微量元素也是協助體內每種生理反應的必需。此外，放慢吃飯的速度，吃飯的時候專心在每一口的食物上，同時也感謝滋養食物的大地、耕種的農夫、甚至用心烹調的人，都可以讓每一口吃進的食物轉化成身體需要的最大能量。

▲運動促進代謝，也能改善睡眠品質。

行住坐臥，隨時都要動

代謝功能也會影響睡眠品質。代謝，一方面是刺激肌肉生長，有助於減緩退化的速度，讓肌肉量維持在最好的狀態。另一方面，代謝也是一種淨化作用，幫助代謝的產物排放出去，讓身體保持清淨，維持細胞最佳的狀態，讓人煥然一新。而身體的代謝功能要好，能夠全面循環，甚至淨化與活化細胞，就非得靠運動輔助。

這十幾年的親身經驗與觀察，他認為有氧、健身、拉伸這3種類型的運動一種都不能少，而且，年紀愈大愈需要。因為，運動可以促進血液循環、放鬆關節、強化肌肉力量，還能打通身體的氣脈，是讓身體代謝產物歸零（淨化作用）最有效率的方法。

因此，透過運動促進代謝功能，也能進一步改善睡眠品質。

本文摘自《好睡：新的睡眠科學與醫學》／楊定一博士／天下生活出版