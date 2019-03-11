烤魷魚、魚油要納管了！食藥署將擴大「致癌物」限量

▲食藥預告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，魚油、烤魷魚都要納管了！（圖／Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

魚油、烤魷魚要納管了！衛福部食藥署今（11）日宣佈預告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，針對「魚油」等水產動物油脂，增訂「無機砷」限量0.1mg/kg，而高溫製成製程的致癌污染物「苯駢芘（BaP）」，也將從煙燻水產製品擴大納入「燒烤類」，其中就包括很多人愛的夜市小吃烤魷魚。

衛福部食藥署針對水產動物，包刮魚類、貝類、甲殼類及其他水生軟體動物油脂，參照國際食品法典委員會（Codex）規定，增訂無機砷限量為0.1mg/kg，並就現行3項煙燻水產製品苯駢芘（BaP）規定，擴大納入燒烤類。

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食藥署科長廖家鼎指出，有關重金屬的限量規範是根據Codex委員會議決議魚油要規範無機砷限量，因此增訂水產動物油脂的無機砷是與國際接軌，而針對會引發致癌疑慮的高溫汙染物苯駢芘，過去只針對煙燻水產製品進行規範，這次也納入燒烤製成的水產品。

廖家鼎表示，台灣不少水產品都會用燒烤烹調，一樣會有苯駢芘的污染風險，因此這次也礦大納管燒烤類，修正為「煙燻或燒烤」，限量則針對類別規定從2.0到6.0μg/kg不等，這次修正有60天預告期，提供外界表達意見，食藥署也將持續參考國內外相關科學研究資訊及管理規範。