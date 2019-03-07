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美國感冒要砸台幣27萬！醫苦嘆「台灣價超佛」：簡直病人天堂

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醫師分享國外醫療費用。（圖／醫師授權提供）

▲林耕新在臉書分享親戚在國外看醫生的費用，提醒大家要好好珍惜台灣醫療。（圖／醫師授權）

生活中心／綜合報導

日前一名外國人在台灣看醫生，驚呼台灣醫療很好之外，費用又很便宜，該事件還登上美國華盛頓郵報。相信大家都知道國外看醫生很貴，但到底是多貴？一名精神科醫師在臉書分享親戚到國外出差，因腸胃型感冒就醫的醫療費用，金額換算成台幣，竟高達27萬多。醫師也感嘆「這種在台灣大概不到1,000元吧，簡直是病人的天堂。」

精神科醫師林耕新在臉書表示，姊姊的女兒到美國佛卅出差，因為腸胃型感冒去當地醫院急診。接著他po出一張醫療單據的照片寫道「粗略算一下8,844美元，以今天匯率合台幣271,510元！」更接著表示，這是只是收到急診室來的帳單，其中也包括她收到的醫生2,000多美元帳單。

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林耕新感嘆，在台灣急診，如果是同樣的處置，大概不到1,000元台幣，「台灣醫療簡直是病人的天堂，不可思議，可憐醫護人員，要多多珍惜！」

該篇po文一出，吸引不少網友回覆。有人表示「之前跟朋友到加拿大旅遊，因為發燒進醫院，只有打點滴，沒做什麼處置，就得付將近30萬台幣費用。」、「澳洲感冒看門診一次要台幣約6,000元。」更有網友感嘆「還好，我生活在台灣。」、「真的要珍惜台灣的醫療資源和醫護人員。」

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關鍵字： 看醫生 國外醫療 台灣醫療 急診 林耕新
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