網路上隨便都可買到「笑氣」　衛福部：會研擬管理！

▲笑氣管理制度鬆散，不少年輕人可自行在網路上購買，恐造成成癮。（圖／達志影像／Corbis）

記者趙于婷／台北報導

日前一名17歲少女追求興奮長期吸食笑氣，之後出現雙側下肢無力、全身多處麻木等症狀，最後確診是笑氣成癮併發的脊髓神經退化。國民黨立委陳宜民今（11）日在立院質詢時直指，衛福部笑氣管理寬鬆，網路上隨便找都有業者在販售笑氣。衛福部部長陳時中也承諾，之後會和經濟部討論相關管理措施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今舉行「門診減量措施進行專案報告」，陳宜民在質詢時特別提到「笑氣」管理問題。陳宜民說「笑氣在醫療和工業上都會使用，也算麻醉藥品，有成癮疑慮，但現在很多年輕人在開party，為追求快樂，都會自行購買使用，如今仍無法可管？」

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▲國民黨立委陳宜民要求相關部會針對笑氣研擬管理規範。（圖／記者黃克翔攝，資料照）

陳宜民直指，隨便在網路上一查，就有業者在販售笑氣瓶，一瓶約2,000-2,500元，還有人主打30分鐘內就送貨到府，也就是說青少年想取得笑氣相當容易，食藥署等相關單位是否可以進一步納管？他更接著提到，之前有警察查獲販售業者，進一步詢問衛福部處理方式，衛福部卻回函「無法證實業者販售的笑氣是使用在人體」，該業者最後獲判無罪。

對此，衛福部部長陳時中回應，笑氣在醫療使用上有《藥事法》去做規範和管理，工業上則屬於經濟部工業局管理，接下來會和經濟部討論，研擬笑氣管理制度。

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