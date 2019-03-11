以為年紀大聽力老化...她竟「確診鼻咽癌」　醫提4大警訊！

▲若突然耳朵聽不清楚，感覺聽東西隔了一層膜，要警覺恐是疾病徵兆。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名45歲女性感覺近期左邊耳朵聽力變差，聽東西好像隔了一層膜，沒想到進一步檢查發現左側中耳積水和左側鼻咽部有腫塊凸起，立即做鼻咽部切片，最後竟確診「鼻咽癌」，目前持續以放射線定位治療中。醫師提醒，鼻咽癌臨床症狀可以分為四大類，包括單側聽力受損、單側鼻塞等，民眾仍可即時警覺。

收治該病例的台北慈濟醫院耳鼻喉科許瑛倢醫師指出，鼻咽癌原發位置在鼻腔的後方，初期腫瘤較小時，不會痛也不易感受到異常，鼻咽癌也很少發生於歐美國家的白種人，亞洲的日本人、韓國人一樣少見，但在中國大陸東南沿海各省及台灣地區卻相當常見，從4、50歲到7、80歲都可能罹病，又以45歲上下的人罹患率最高。

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▲台北慈濟醫院耳鼻喉科許瑛倢醫師。（圖／台北慈濟醫院提供）

許瑛倢進一步說明，鼻咽癌治療以放射治療合併化學治療為主，因為鼻咽惡性細胞對於放射治療極為敏感，通常第一期患者可以只接受放射治療，不做化學治療；第二期到第四期最好同步接受放射治療與化學治療，而針對鼻咽癌復發，則會以手術方式，同時給予化學治療、放射治療及藥物，提高病灶根除效果，減低復發轉移機率。

雖然鼻咽癌初期不會痛也不易感受到異常。但許瑛倢提到，症狀還是可約略分為以下4大類，而近幾年醫學研究發現，家族遺傳、長期吸菸或是吸入甲醛或木屑等環境因素等，都是可能危險因子，若及時警覺症狀可能和鼻咽癌相關，一定要提早就醫診斷，且鼻咽癌治療存活率非常高，即使是第3期的患者，5年存活率還是高達7成。

1.單側中耳積水

可能會有單側耳鳴或是單側聽力受損狀況。

2.是頸部淋巴結腫大

鼻咽癌的頸部轉移，一開始尤其以上頸部最為常見，若有頸部腫塊超過一個月都沒有消失，建議要到耳鼻喉科接收內視鏡和頸部超音波的檢查。

3.是鼻部症狀

單側鼻塞，流鼻血或是鼻涕有血絲，典型症狀則是清晨第一口痰有血絲。

4.則是神經相關症狀

頭痛（尤其是單側性頭痛）、臉部麻木感、複視、眼球運動異常以及其他種種神經障礙或麻痺的症狀。

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