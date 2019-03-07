日麻疹10年來最慘...大阪病例最多　「各年齡打疫苗建議」看這

▲日本麻疹疫情延燒，目前累計病例以大阪最多，圖為熱門景點大阪城。（圖／記者彭懷玉攝）

記者趙于婷／台北報導

近期要赴日旅遊、賞櫻的人當心了！日本當地麻疹疫情持續延燒，至今已累計逾280例，平均每個禮拜都增加20-30例，目前案例數以大阪最多。疾管署表示，預估此波疫情可能會達到2009年日本麻疹大流行的前例，因此經過評估後，即日起提升該國麻疹旅遊疫情建議等級為「第一級注意」。

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疾管署副署長羅一鈞說明，日本近期麻疹疫情持續增溫，病例數以國人常去的大阪府最多，其次為三重縣，而今年台灣已累計28例麻疹確定病例，15例為國內感染、13例為境外移入病例，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例，出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及探親各3例。

▲若要帶未滿一歲的嬰兒前往麻疹流行地區，要自費接種MMR疫苗。（圖／達志示意圖）

全球麻疹疫情自去年起持續上升，台灣鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國及越南為多，歐洲地區以烏克蘭疫情最為嚴峻，美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多。

羅一鈞提醒，赴日旅遊前須確認自身麻疹疫苗接種情況或是否具麻疹免疫力，民眾也應按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶「未滿1歲的嬰幼兒」至麻疹流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，建議在出發前自費接種1劑MMR疫苗。

▲各年齡層施打麻疹疫苗建議。（圖／疾管署提供）

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