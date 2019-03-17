又垮又顯老！　爆眼袋「2大原因」眼眶骨頭流失...脂肪下墜啦

▲眼袋是臉上老化最明顯的地方，膠原蛋白流失、疲勞等都是加速眼袋生成的原因。（圖／取自Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

隨著年齡增長，眼周是衰老速度最快的部位，其中又以「眼袋」是老化最明顯的地方。醫師指出，眼袋主要成因有二種，第一是因為眼球周圍本來就有些許脂肪，但隨著年齡增長，眼眶骨頭會慢慢流失，眼眶空間就會變大，讓脂肪有滑動空間，進而形成眼袋。第二個則是有些人眼眶隔膜天生比較鬆軟，年經時就有眼袋。

整形外科醫師蔡昀達表示，黑眼圈、淚溝、眼袋、細紋等，都是眼周的常見問題，其中眼袋最容易讓人憔悴顯老且疲倦無神，除了眼眶骨頭流失、眼眶隔膜天生鬆軟，下眼瞼的膠原蛋白流失、疲勞、家族遺傳等，也都是眼袋加速生成的原因之一。

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眼袋的表現多種多樣，可分為多種類型，針對不同類型的眼袋，也有不同的治療方式。蔡昀達說，脂肪型眼袋主要是眼框內過多的脂肪向外突出、堆積成眼袋，可以內開眼袋手術將脂肪取出；而鬆弛型眼袋則是眼下皮膚因老化而鬆弛，並無伴隨脂肪突出，通常眼周會出現許多細紋及皺紋，可以以外開式眼袋，去除鬆弛多餘的老化皮膚。

另外，蔡昀達也提到，不一定要手術才能治療眼袋，初期輕微淚溝型眼袋，可透過玻尿酸局部注射幫助填平淚溝，或眼周音波拉皮幫助肌膚恢復彈性。

蔡昀達提醒，不論是哪種類型的眼袋，治療之前應先諮詢專業的整形外科醫師，醫師會依據不同人的皮膚鬆弛度、脂肪肥厚度做個別判斷。