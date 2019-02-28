糖尿病近7成會視網膜病變　「4大檢查」千萬不可少！

▲根據統計，糖尿病患有65.2%視網膜病變發生率。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

糖尿病在台灣已高居國人十大死因第五名，且根據統計，糖尿病常伴隨心臟病、腎臟病、失明和足部病變等慢性併發症，有65.2%視網膜病變發生率，其次是腎病變也高達30.2%。病患至少每半年要測量「醣化血紅素」，每年進行「血脂肪、眼底檢查、眼底彩色攝影、尿液微量白蛋白」檢查，才能儘早預防合併症的發生。

依據WHO及國際糖尿病聯盟資料，未來20年全球糖尿病人數會倍增，在2017年已導致全球約400萬人死亡，相當於每8秒中有1人因糖尿病死亡。

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衛生局局長黃世傑指出，近年來糖尿病已高居國人十大死因第五名，106年在台北市亦佔十大死因排行第五名，根據衛福部統計處106年死因統計資料，台北市106年因糖尿病死亡人數為728人，死亡率已達每十萬人口27.1，死亡百分比為4.1%。另外，糖病病的併發症也來的讓不少患者措手不及。

▲醫師提醒，糖尿病患一定要定期做眼底檢查，才能儘早預防合併症。

台北市立聯合醫院蔡景耀指出，台灣糖尿病患者已超過200萬人，疾病控制不良會造成全身併發症，包括視網膜病變、神經病變、腎病變、心肌梗塞、腦中風和周邊動脈阻塞性疾病，但併發症篩檢率低，其中眼底檢查率謹36.7%，微量蛋白尿檢查率謹52.8%。

台北市自91年推動「糖尿病共同照護網」，截至107年12月底止，台北市糖尿病共同照護網認證之醫事人員累計已達3,164人，共有439家醫療院所通過認證機構，已提供18萬名糖尿病患服務。黃世傑提醒，糖尿病患至少應每半年測量醣化血紅素，每年進行膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白和三酸甘油脂抽血檢查、眼底等檢查，才能儘早預防併發症。

另外，黃世傑也呼籲，可運用臺北市政府衛生局「健康網絡大募集」，藉由網頁的慢性病防治整合平台，搜尋成人健檢、老人健檢、糖尿病共同照護網等相關資訊，定期進行成人健康檢查；而糖尿病患者更應透過定期併發症篩檢、配合飲食控制及規律運動來維持健康。

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