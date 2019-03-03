常看A片有犯罪衝動？性專家教「3招戒除」：檔案都刪！

▲沉迷於色情片，甚至迷戀性暴力須尋求幫助。（圖／翻攝自pixabay）

文／孫京伊

不是看了A片就代表你犯罪，事實上很多成年人都在看。而且我認為重點應該在於看的是哪種片，是否因為看了A片而去做什麼事；而不是有沒有偷看A片這件事。

A片當中也包含和犯罪有關的影片，例如偷拍女性如廁、偷窺女性更衣。還有很多A片雖然是合法製作，但是內容卻充滿性暴力，像是女性已經表明不願意仍然強行發生性關係的場景。這些明明是犯罪的內容，在A片中都被描寫得稀鬆平常。

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如果因為看了這些影片而想要跟著做，或是不自覺地想做的話，例如想進去女廁偷拍，務必要尋找相關團體或去精神科接受諮商。這是個受到A片影響即將進入犯罪階段的危險信號。雖然不是看過A片就會變成性犯罪者，但是性犯罪者百分之百都看過A片。務必要懂得主動求救。

▲戒不掉色情片，可縮短各人獨處時間、早睡、刪除檔案幫助斷除。（圖／CFP）

如果不是這種情況，就不用太過自責，但是會說戒不掉，表示看A片的次數應該已經對日常生活造成影響。在我實際和許多孩子對談後發現，很多孩子都這樣想。我會先稱讚他們這個想法，同時也會問他們為什麼會這樣想，以及若想要改掉這個習慣應該做哪些事，引導孩子自己找出方法。

以下介紹幾個諮詢學生自己提出的方法，不妨從中尋找合適的做法。就算沒有完全根除，但是也實際地行動了，這已經充滿意義。

①請求周遭協助：告訴父母；請朋友協助；接受專業心理諮商。

②改變環境：遠離3C；縮短個人獨處的時間；裝設隔絕情色影片的軟體；養成早睡的習慣；將電腦移到客廳；用電腦的時候打開房門；刪除不該存在的檔案。

③轉移興趣：養成運動的習慣；認真念書；培養新的興趣。

本文摘自《兒子，你鎖房門在幹嘛？不驚慌！擊破男孩性教育的43道陰影》／孫京伊（韓國性教育專家）／三采文化