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「一張口就痛」　玻尿酸、肉毒桿菌都可治療「落下頦」

陳凱力

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▲「一張口就痛」　玻尿酸、肉毒桿菌都可治療「落下頦」。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

▲台語俗稱的「落下頦」，即醫學上所稱的「顳顎關節症候群」。（圖／臺大醫院新竹分院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導
「醫師，最近我早上起床或是突然要吃東西時，兩頰感覺好痛！甚至一張口要刷牙或打呵欠時，都覺得自己下巴好像卡住而且會發出喀喀的聲音，有時候有劇烈的疼痛。我的下巴是不是脫臼了啊？」台大醫院新竹分院牙科部口腔顎面外科主任柯惠馨醫師表示，這種「開不了口」的痛，或是台語俗稱的「落下頦」，即醫學上所稱的「顳顎關節症候群」。

▲「一張口就痛」　玻尿酸、肉毒桿菌都可治療「落下頦」。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

▲柯惠馨醫師進一步說明，造成顳顎關節症候群的原因很多，直接跟肌肉或關節有相關的包括外傷、肌炎、腫瘤或有風濕性關節炎等影響關節的系統性疾病。

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顳顎關節的位置位在我們兩側耳朵的前方，連接頭顱及下顎骨，與身體其他的關節不同，是一種很特殊、可以滑動的關節。顳顎關節可以前、後滑動使嘴巴張開、閉合配合中間的軟骨盤，可以有效、無痛地咀嚼、吞嚥、說話，甚至作出一些誇張、戲劇性的臉部動作。

柯惠馨醫師進一步說明，造成顳顎關節症候群的原因很多，直接跟肌肉或關節有相關的包括外傷、肌炎、腫瘤或有風濕性關節炎等影響關節的系統性疾病。其他像咬合不正、睡覺時磨牙、牙關緊咬、姿勢不良或假牙高度不適合、喜歡嚼食硬物等，都有可能會引發顳顎關節障礙，尤其現代人生活忙碌緊張，壓力大且睡眠品質不好，都使得顳顎關節障礙及顏面肌肉疼痛的問題越來越多且越發嚴重。

柯惠馨醫師提醒，近年來，由於關節鏡的技術逐漸成熟，相關的技術已經應用於顳顎關節上，過去對於保守性治療沒有成效的病患，可選擇改以抽取關節液、注射玻尿酸、注射肉毒桿菌素或顳顎關節手術等方式治療，隨著顳顎關節鏡的發展，顳顎關節的手術治療也可以採微創手術。此外，針對持續性顳顎關節疼痛患者，以臨床或影像學檢查無法確定其關節內病變時，關節鏡也扮演重要的的診斷角色，若是民眾有類似症狀，很有可能就是顳顎關節在跟您抗議了，請儘早就醫，避免症狀惡化。

顳顎關節障礙常見的症狀包括以下幾種：
1. 張口閉口有異聲。
2. 張口疼痛。
3. 咀嚼時顏面疼痛。
4. 張口受限。
5. 張口歪斜。
6. 下顎無法咬回固定的位置或下巴脫臼。
7. 顏面肌肉痠痛。
8. 頭痛。
9. 脖子肌肉痠痛。
10. 耳朵內疼痛、耳鳴、聽力障礙、耳朵閉塞感或太陽穴、臉頰部、頸部疼痛。

▲「一張口就痛」　玻尿酸、肉毒桿菌都可治療「落下頦」。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

▲由於關節鏡的技術逐漸成熟，相關的技術已經應用於顳顎關節上，過去對於保守性治療沒有成效的病患，可選擇改以抽取關節液、注射玻尿酸、注射肉毒桿菌素或顳顎關節手術等方式治療，隨著顳顎關節鏡的發展，顳顎關節的手術治療也可以採微創手術。

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關鍵字： 台大醫院新竹分院 落下頦 玻尿酸 肉毒桿菌 顳顎關節症候群
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