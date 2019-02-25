假蜜竟然有4種！教你用「泡沫」分辨...你買的全是果糖漿？

▲台灣蜂蜜產季短，有不少不肖業者會用高果糖糖漿混合。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／黃齡誼

台灣蜂蜜主要的產季為每年4月左右，僅有1個月的期間，產量非常容易受到氣候影響、每年變化極大。但面對市場上龐大的需求，不肖業者以高果糖糖漿摻混，或是餵食蜜蜂糖水來進行蜂蜜生產，這些行為都可能讓消費者的權益受損。究竟目前常見的假蜜型態有哪些？消費者又該如何保障自身權益？《食力》帶您深入瞭解！

研究蜜蜂長達30年的國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳裕文表示，假蜜可分為「完全使用高果糖糖漿調製」、「真蜂蜜摻入高果糖糖漿」、「蜜蜂食用糖水產出的蜂蜜」、「產地、蜜源造假」等四類，但消費者可簡單辨識出的只有第一類。

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首先是完全使用高果糖糖漿調製的「100%假蜂蜜」，其中完全沒有蜂蜜成分，自然也沒有蜂蜜中富含的酵素等有益健康的物質，若是將這種蜂蜜加水稀釋搖一搖，出現的泡沫量少且很快就會消失，消費者可以輕易辨別出來。

但若是第二種「使用真蜂蜜與高果糖糖漿混合來製作假蜜」，或是第三種「餵食蜜蜂糖水（而非讓蜜蜂採花蜜）所產出的蜂蜜」，消費者就難以利用簡單的方式鑑別，只能依靠科學家使用「穩定同位素分析檢測」（又稱碳同位素檢驗法）。

這種鑑定方式目前已經可以順利找出以高果糖玉米糖漿摻混的蜂蜜，以及蜜蜂使用高果糖玉米糖漿所製作出的蜂蜜，不過仍然無法辨識出以樹薯糖漿摻混、餵食蜜蜂所製成的蜂蜜，因此若有不肖業者使用特定植物所製成的糖漿來造假，依目前的科學鑑定技術也很難查得出來。

▲假蜜有四種辨別方式。（圖／食力提供）

至於第四種「產地、蜜源造假」的假蜜，陳裕文說，利用其他低價的蜂蜜來混充為高價蜂蜜的情況也可能發生，例如使用價格僅有國產蜂蜜一半的進口蜂蜜，或是來自其他蜜源植物的低價蜂蜜等來混充為高價的國產蜂蜜。

但這樣混充的情形可能發生在混充品質不一的真蜜，又或是混充到號稱進口真蜜、但實際上是糖漿混合或餵食蜜蜂糖水的人造蜜，因為情況複雜，因此目前並沒有明確的技術可以鑑別，學界也正在努力研究相關技術。

在學界發展出明確的鑑定技術之前，陳裕文建議消費者選購有標章認證的國產品較有保障，除了農委會輔導台灣養蜂協會推廣的「國產蜂產品證明標章」之外，宜蘭大學優質蜂產品研發技術聯盟也有出品「台灣優質純蜂蜜」，為蜂蜜品質把關，也是消費者選購時可以參考的依據。

你應該要知道的食事

「假蜜」又可分為「完全使用高果糖糖漿調製」、「真蜂蜜摻入高果糖糖漿」、「蜜蜂食用糖水產出的蜂蜜」、「產地、蜜源造假」等四類，但消費者可簡單辨識出的只有第一類。