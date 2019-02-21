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21歲男陸客染德國麻疹！高雄今年「首例境外移入」

點評:首例！！！
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▲▼光之穹頂,美麗島站,交通,運輸,高捷,高雄捷運,捷運。（圖／記者季相儒攝）
▲染麻疹陸男於可傳染期間搭乘高鐵、高捷。（示意圖／記者季相儒攝）

記者李佳蓉／綜合報導

高雄市20日確診首例德國麻疹確定病例，一名居住於大陸深圳的21歲男子，於2月17～26日與友人至台灣自助旅行，於15日開始出現喉嚨痛，17日晚間自深圳入境桃園國際機場，當晚開始出現發燒及紅疹，並於隔日搭乘高鐵到高雄旅遊，因症狀未改善而就醫，經醫師查覺症狀表徵而進行通報，並住院隔離治療，20日經疾管署研判為德國麻疹確診個案。

高雄市政府衛生局指出，經疫情調查，21歲男個案於可傳染期間有搭乘高鐵、高捷及公共場所活動史，衛生單位已掌握個案同行友人、入住飯店及就醫時等相關接觸者共25人，因應加強落實德國麻疹個案接觸者自主健康管理，隨即開立「德國麻疹個案接觸者健康監測通知書」，並進行相關衛教，全案將持續監控至3月11日止。

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）
▲孕婦於懷孕前期感染麻疹可能造成死產、自然流產。（圖／達志／示意圖）

德國麻疹為一急性病毒高傳染疾病，一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。國內育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

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衛生局提醒，德國麻疹於出疹前後7天都具有傳染力，可經由飛沫或與病人直接接觸而傳染，但可透過疫苗接種有效預防，家中如有年滿1歲幼兒，應儘速至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。若有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，及伴隨全身性不規則丘疹等症狀，應儘速戴上口罩就醫，並告知醫師旅遊及暴露史。

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關鍵字： 醫藥新聞 麻疹 高雄 高雄市政府衛生局 境外移入
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