養生就從背開始！中醫獨授「3穴道」遠離心血管疾病...快點按



▲若是在刮痧或按摩後發現背部3個穴位處特別紅、有瘀斑，就表示可能有心血管方面的問題。（圖／記者周姈姈攝）



文、圖／郭大維中醫師

在門診中遇過一些脊椎側彎的患者跟我反應，常常覺得心臟不舒服，脊椎側彎最大的問題在於脊椎可能是呈現S型或是C型，如果歪向心臟，可能會導致胸悶、心悸等問題，中醫認為，脊柱是主一身陽氣的督脈所在，影響全身陽氣的運行。

脊柱的兩旁就是足太陽膀胱經。足太陽膀胱經與五臟六腑聯繫密切，同時也是人類內臟投射部，人體的五臟六腑都可以在背部找到相應的對應區。經常激發疏通背部區，有益疏通經氣、振奮陽氣、調和氣血、恢復臟腑功能。

因此背部的保養也成了養生很重要的一點！ 今天跟大家分享三個穴位，我們可以經常透過按摩或熱敷，來保養心臟：

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1.肺俞：在背部，第三胸椎棘突下，旁開1.5寸（兩指寬），具有調補肺氣，補虛清熱功用。

2.心俞：在背部，第五胸椎棘突下，旁開1.5寸（兩指寬），具有養血寧心，理氣止痛，通絡寬胸功用。

3.厥陰俞：在背部，第四胸椎棘突下，旁開1.5寸（兩指寬），具有疏通心脈，寬胸理氣功用。



▲平常多按摩、熱敷這3個穴位，就可以達到保護心臟的功效。



很多人在背部拔罐或指壓按摩後會發現肺俞、心俞、厥陰俞這幾個區域特別紅或是有瘀斑的出現，這就表示可能在心血管方面有些問題，除了可以適當地刺激背部的穴位、經絡，達到治病保健的功效，我們也可以從身體對應的反射區中，推測出疾病發生的可能！

本文經「郭大維中醫師」授權轉載，原文在此

郭大維中醫師，現任扶原中醫診所總院長，主治專長為咳嗽、過敏、睡眠障礙、腸胃疾患、月經不適、轉骨、過敏、性功能障礙、頻尿等等；現有經營：粉絲團、官網。