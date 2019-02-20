▲糖尿病需要嚴格控制血糖，除了西藥之外，也可透過中醫調理。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大家都知道糖尿病患必須嚴格控制血糖，甚至有些人需要長期施打胰島素，而除了西醫之外，中醫在糖尿病治療上也有一套方式。中醫師周宗翰指出，門診遇過不少想透過中藥調理的糖尿病友，其實中醫可以針對病患體質來配藥，臨床上可分為「陰虛燥熱、氣陰兩虛、肝鬱脾虛」三種證型。

周宗翰說明，糖尿病表現在於血中糖份濃度過高，很大的關鍵在於身體血糖對於胰島素的敏感與調控，撇除第一型的糖尿病為基因遺傳無法處裡外，大部分人都是後天代謝失常的第二型糖尿病。

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長期服用西藥的糖友多屬於輕中度，周宗翰也特別提到，很多人就算血糖控制良好，仍會有口乾、口渴、疲乏無力、體弱多汗等不適症狀，皆可透過中藥調理。另外，如果糖友並發腎病、眼病以神經病變等，也可透過中醫艾灸、耳穴治療和頭皮針等方式改善併發症持續惡化，在中藥調理上則可分為以下三種證型，建議諮詢專業中醫師後再使用。

▲糖尿病也依照個人體質，透過中醫調理。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

【陰虛燥熱】

症狀：口乾舌燥、口渴、手足心熱、盜汗、大便乾結、小便量少、心悸、月經失調、胃部脹氣、乾咳等。

適合方劑：沙參麥冬湯

材料：沙參5錢、麥門冬5錢 、玉竹5錢。

作法：將所有材料放入鍋中，加入1,500c.c水煮滾後，燜10分鐘去渣取汁飲用，溫熱或冰涼飲用皆可。

用法：可日常當茶飲用，每日1劑。

功效：沙參清燥解渴，玉竹養陰生津，麥門冬潤肺養胃，可改善陰虛燥熱體質。

【氣陰兩虛】

症狀：臨床症狀為身體易感沉重、容易感到飢餓、疲倦等。

適合方劑：黃耆生脈飲

材料：黃耆3錢、西洋參3錢、麥門冬5錢、五味子2錢。

作法：將所有材料放入鍋中，加入1,500c.c水煮滾後，燜10分鐘去渣取汁飲用，溫熱或冰涼皆可飲用。

用法：可日常當茶飲用，每日1劑。

功效：黃耆調節免疫，西洋參能益氣生津、麥門冬潤燥，五味子主益氣，可以改善疲勞體虛的問題。

【肝鬱脾虛】

症狀：臨床症狀情緒起伏不定，胃口不佳，吃的不多，但血糖依舊降不下來。

適合方劑：陳皮佛手疏肝飲

材料：陳皮3錢、佛手3錢、茉莉花3錢。

作法：將所有材料放入鍋中，加入1,000c.c水煮滾後，燜10分鐘去渣取汁飲用，溫熱或冰涼皆可飲用。

用法：可日常當茶飲用，每日1劑。

功效：陳皮理氣健脾、佛手疏肝理脾、茉莉花調和肝氣，舒緩情緒，可改善因為情緒壓力導致的高血糖。

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