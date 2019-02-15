WHO曝2019「全球10大健康威脅」...這6件台灣正在發生！



▲空汙問題為全球關注議題，根據WHO數據顯示，全球每年有大約700萬人死因與空汙有關。（示意圖／路透）

圖、文／MedPartner 美的好朋友

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）長年負責溝通各國防疫資訊，也提供各國一個共同討論各種醫療政策與合作的平台。世界衛生組織在上個月（2019年1月）公布了今年最應關注的10個全球健康威脅，並呼籲各國醫療衛生夥伴共同關注，並一同對抗這10項全球性的威脅。

雖然台灣在外交打壓下，目前仍不是WHO的會員國，甚至在2019的世界衛生大會WHA能不能獲邀參加都還不知道，但是作為一個醫療先進國家，同時也是地球公民的一份子，我們都應該關注這些議題。在經貿、交通往來越來越密切的地球村中，環境問題或是疾病疫情都可能影響到在台灣的我們，沒有人可以真的置身事外。

接下來，我們會把這10大健康威脅分成「台灣篇」與「世界篇」兩個系列。讓大家用台灣在地的觀點，以及世界更宏觀的視角，一起了解這些每個人都該知道的問題。

今天這篇文章，將和大家分享被WHO認為是健康威脅，而且「已經發生在台灣」的問題。

空氣汙染與氣候變遷

之前台中市長就任時發放的谷關空氣瓶，還有網紅們推薦的行動式空氣清淨機都在社群中引爆話題，雖然這些東西對空氣污然沒有什麼實際效益，但會爆紅，也顯示大家真的非常在意空氣汙染會引發的健康問題。

空氣污染中，近年來被討論地火熱，也最難以處理的大概就是PM2.5了。PM2.5會導致許多健康問題，最直接影響的就是呼吸系統，也因為這些懸浮微粒非常小，可以隨著血液影響到全身，可能促使身體產生發炎反應，以及提高慢性疾病發生的風險。

空氣汙染的受害者當然不只台灣，世界上很多地區都有這個問題。比如說從中國隨著大陸冷氣團帶出到周邊國家的空汙粒子，或者是印尼的霾害…等，都讓人頭疼。WHO估計，全世界大概有9成的人呼吸的是被汙染的空氣，而且全世界每年有大約700萬人的死因是跟空氣汙染有關，其中更有大約90%的死者是中、低收入的國家的國民，例如南亞、東南亞、非洲、地中海東部，以及歐洲和美洲的中低收入國家[1]。

這些國家空汙的來源，最大宗的是室外空氣污染，而且大多都是燃燒化石燃料產生的，例如火力發電廢氣、工業廢氣、汽機車廢氣、農業廢氣等。而燃燒化石燃料除了造成空氣污染之外，也會使氣候變遷繼續惡化。WHO預估氣候變遷的影響到了2030到2050年間，每年會有額外的25萬人，因為營養不良、瘧疾或熱衰竭而死亡[2]。

空汙問題除了室外空氣污染，室內的部分也占了不小的比例。例如家裡使用品質不佳的廚具或燃料煮飯，以及沒有使用抽油煙機，產生的油煙也會對健康造成危害。又或者台灣家庭常有的拜拜點香、點蠟燭，也都會產生許多的懸浮微粒，對身體健康有負面的影響。

空汙對於健康到底有哪些影響？該如何自我防護？歡迎參考我們之前的圖文：關於PM2.5 你必知的3大面向，進一步了解如何保護自己和家人。

非傳染性疾病

非傳染性疾病指的大多是一些慢性疾病，包括糖尿病、癌症、心血管疾病和慢性呼吸道疾病等。有不少人會直接稱它們為：「文明病」，因為這些疾病大多是因為現代人長期不良的生活習慣，或者是長期環境的不良因素導致的。

這些慢性病的五大危險因子包括：吸菸、缺乏運動、不當飲酒、不健康的飲食與空氣汙染。衛福部公布的2017年國人十大死因，就有8項是跟這些危險因子有關的慢性疾病[3]，可見得這些危險因子的影響力有多大。以全世界的角度來看，WHO統計發現全球約70%的死亡（也就是大約4100萬人）是因為慢性病造成的，其中更有1500萬人屬於「過早死亡」（死於30～69歲），難怪WHO會把非傳染性疾病視為一個大威脅。

不過，非傳染性疾病影響最多的，並不是像台灣這樣經濟發展比較好的國家，反而非傳染性疾病致死最常發生在中、低收入的國家。根據WHO的統計結果發現，1500萬「過早死亡」有超過85%是發生在中、低收入的國家，因此持續跟各國政府合作改善人民的生活環境和改變習慣，就是WHO很重要的目標了。

吸菸、不當飲酒、不健康飲食和空汙的影響，大概都很常聽到，比較特別的是，WHO在文章中特別指出，2019年要開始大力推動減少運動不足的計畫，2018年WHO的統計指出全世界大約有25% 的人運動不足[4]，目標是要在 2030 年以前讓比例降至10%，但衛福部國民健康署2014年的統計資料顯示，以WHO的建議運動量標準來看（每週運動未達150分鐘以上中等強度身體活動），竟然有高達76%的台灣人運動量不足[5]，遠高於世界平均值，我們真的該好好花點時間去運動了呀！

想了解如何可以吃得更健康，可以參考我們之前寫的2018 最新的每日飲食指南，或是可以看看不同飲食方法，例如地中海飲食、得舒飲食的優缺點和適合使用的對象。之後我們也會再持續分享一些正確運動的觀念給大家喔！

不願施打疫苗

這個冬天台灣出現了幾起流感疫苗瑕疵的事件，讓社會大眾對於施打流感疫苗的意願偏低，不過這些事件其實都是在醫護人員謹慎檢查下被發現，而且立刻通報。這反倒證明了台灣的醫護人員和整個通報系統是謹慎、完整的，在台灣要打到有問題的疫苗，機率應該是很低的。

一般來說，大家不願施打疫苗的原因主要有3類：

1.過度自信不會得病

2.不容易取得疫苗

3.對疫苗安全性信心不足



以台灣流感疫苗來講，比較大的問題是第3個因素。面對這些可以透過打疫苗，減低被傳染的機率或症狀的疾病，不施打疫苗，其實是讓自己和家人暴露在較高的流感風險之下。

舉個實際的統計結果可能比較有感，衛福部疾管署2015到2016的統計資料指出，當年流感合併嚴重併發症的患者中，超過9成的患者沒有接種當年度疫苗[6]，所以對醫療專家來說，不願意透過打疫苗來預防可以被預防的傳染性疾病，其實是防疫工作上極為頭痛的問題。

延伸閱讀：流感疫苗有效嗎？副作用有哪些？常見問題整理一篇搞懂！

世界各國其實都有這樣的狀況，不少國家的人有疫苗卻不願意打。近年來國際間有「反疫苗運動」的興起，雖然相關的當事人因為造假已經被吊銷醫師執照，但相關的錯誤觀念仍然不持續宣傳，也導致一些可以用疫苗預防的疾病重新開始大流行。舉例來說，「麻疹」重新開始流行就是一個活生生的例子，近幾年全球麻疹病例增加了三成，甚至一些本來麻疹已經幾乎絕跡的國家，疫情又再度捲土重來[2]。

所以建議大家出國旅遊的時候，還是要記得了解一下其他國家有可能正在流行的傳染病，可以到衛福部疾病管制署查詢國際重要疫情資訊，看看預計要去的地區是否有任何疫情警示。如果有需要施打疫苗，或是對自己的身體狀況是否適合出國有疑問的話，建議到各縣市有旅遊醫學門診的醫院諮詢。

登革熱

台灣每年夏天都會出現不少登革熱的疫情，大家的印象常常會以為只有南部地區，比較容易有登革熱的疫情出現，但是2018整年的統計結果顯示，登革熱疫情有往北部延伸的趨勢。2018年本土豋革熱病例最多的是台中市113人，新北市44人，比高雄12人還要多[7]。以近幾年極端氣候常常出現的情況，各地夏天更容易出現暴雨，積水不容易消退的情形，所以不只是南部的朋友要注意登革熱，住在北部地區的朋友也應該要開始注意登革熱的相關資訊了。

但WHO為什麼會特別注意登革熱呢？因為全世界大約40%的人口是生活在有登革熱風險的地區，每年有大約3億9千萬人感染登革熱，而嚴重登革熱症狀的患者死亡率甚至達到20%，真的是不容小覷！台灣人會覺得沒這麼嚴重，其實是因為我們的醫療水準與資源其實在世界名列前茅，所以相關嚴重死傷的人數不多，但不代表相關疫情不值得重視喔。

最近幾年的氣候變化，使得一些熱帶地區的雨季變長，讓登革熱的病媒蚊──埃及斑蚊和白線斑蚊──更容易生長。例如：印度和孟加拉兩國的雨季，最近幾年越來越長，使得南亞地區登革熱的風險越來越高，2018年孟加拉登革熱致死人數已經達到近20年來最高，甚至疫情已經散播到不以往不曾有登革熱的尼泊爾去了。

想了解登革熱的防治資訊，可以到衛福部疾病管制署的網站，詳細了解登革熱的症狀與防治方法。

來源：疾病管制署傳染病統計資料查詢系統

抗藥性問題

抗生素在二十世紀初期被發現，到二戰期間開始廣泛使用以後，大幅降低人類受到細菌感染致死的比例，可以說是防疫史上劃世代的發現。但抗生素卻在最近幾十年間漸漸失效。

近年來抗生素濫用的狀況，加速篩選出了某些能夠抵抗抗生素的病原體，久而久之這些對抗生素有抵抗力的病原體，在族群中有越來越高的比例，就會導致原本有效的抗生素發揮不了作用的情形。

WHO指出，肺炎、肺結核、淋病雙球菌、沙門氏菌…等，這些原本可以透過抗生素治療的疾病，很可能會因為細菌抗藥性的問題，變得難以治療。抗藥性甚至會影響到手術的安全性，不能輕忽。

台灣國家衛生研究院指出，許多全民健保常用的抗生素，例如盤尼西林、紅黴菌和健他黴素，這幾種抗生素的抗藥性特別嚴重[8]。一部分的原因是，民眾常常會把抗生素當作消炎藥來使用，但其實很多時候民眾的上呼吸道感染症狀是病毒引起的，使用抗生素沒什麼效果，太常使用反而會導致其他細菌產生抗藥性[8]。

所以請提醒身邊的朋友不要自行購買抗生素，也不要主動要求醫生開抗生素，抗生素是藥品，請把診斷與治療的專業，交由合格的醫師來判斷吧！如果濫用的情況太嚴重，將來能用的抗生素就會越來越少，甚至是產生超級細菌，到時候醫師要治療感染性疾病可就越來越困難了。

HIV病毒與愛滋病

「20世紀黑死病」是很多人聽到愛滋病腦中第一個浮現印象，很多人也常常搞不太清楚HIV感染和愛滋病的差異。事實上，我們一般常說的愛滋病患，精確地說應該是HIV感染者，而被HIV病毒感染，並不會馬上出現症狀，愛滋病則是HIV病毒的症狀開始出現後，產生的疾病名稱。

以現在的醫學技術，已經有一些方式可以用來對抗HIV病毒，比方說抗反轉錄病毒藥物可以在感染之後，降低愛滋病發病的機率。目前的醫療技術，也可以在暴露於高風險行為之前，用暴露前預防性投藥（PrEP）來降低被感染的風險。這些相關醫療技術，在台灣都有。

為什麼WHO認為HIV是個嚴重的問題？因為每年全世界仍然有將近100萬人因為愛滋病而死亡，從HIV首次發現開始，全球已經累計超過7000萬人HIV帶原者，以及大約3500萬人因此而死亡。

WHO幾年前開始推行的2020年90-90-90計畫，就是希望可以在2020年達到90%感染者知道自己病況、90%知道病況者服用藥物、90%服用藥物者的病毒量成功抑制，透過階梯式的防治，能夠有效降低HIV病毒感染與愛滋病的發病。而台灣的在這個部分的狀況，根據衛福部疾管署的估計，2018分別達成84%、88%及94%，距離最終目標已經很接近了[9]。能夠達到這樣的水準，如果以全球公衛的角度來說，說是「台灣之光」也不誇張。在此我們也要向所有台灣的公衛及防疫人員致上敬意！

但好還要更好，如果我們想繼續提高這個比例，我們就必須改變整個社會對於感染者的負面眼光。某些關於HIV帶原者的污名，使得容易被貼上是「HIV高危險族群」的朋友們，心理上仍有不少負擔，因此降低了他們去接受HIV的篩檢或是治療的意願，這會是整個社會需要一起努力的目標。

WHO提出的2019年10大健康威脅，我們今天總共聊了6個，下一篇我們將從另外一個角度，談談剩下的4個全球健康威脅，一起來看看地球上的其他地區，到底還面臨著什麼樣的難題吧！

本文經授權轉自：MedPartner【2019年全球健康的10大威脅有哪些？快看看WHO怎麼說！（台灣篇）】

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作者介紹：一位醫師用一年時間和100萬，夢想用正確醫美和保養知識扭轉亂象的過程。 Med，是Medicine，醫學的縮解。Med 唸起來也是「美的」。我們希望用醫學專業，分享更多美的知識。Partner則是我們對彼此關係的想像。我們認為醫師和求診者不只是醫病關係，更應該是夥伴關係。 如果您也認同我們的理想，歡迎和我們一起傳播更多正確的醫美知識。 我們的內容製作，完全由MedPartner專業醫療團隊負責，拒絕任何業配。