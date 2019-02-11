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癌症細胞治療最快2月上路！　每年超過10萬病友受惠

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▲食道癌,癌症,窄頻內視鏡,光學染色,醫療,檢查,健康檢查,醫療檢查,檢查室,檢驗器材,醫療器材。（圖／記者謝婷婷攝）

▲健康醫療檢查。（示意圖／記者謝婷婷攝）

生活中心／綜合報導

再生醫療是新型態的治療模式，隨著《特管辦法》上路近半年，2月將有首批醫療機構實行特定的細胞治療項目，優先開放癌症、大面積燒燙傷、退化性關節炎等重症病患及高齡者等有需求的患者，每年預計超過10萬人受惠

衛福部去年9月才發布《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（以下簡稱特管辦法），相較國外相關法規來得慢，原因在於每種細胞療法的治療成效不一，同時也是種高難度又耗費實驗室人力的個人化醫療服務，醫療費用相對昂貴，通過法令是讓患者多一種治療選擇，並非每位病患都適用

據了解，特管辦法開放六項細胞治療技術，包含自體免疫細胞治療用於癌症第四期，以及癌症第一至第三期、血液惡性腫瘤經標準治療無效；自體周邊血幹細胞移植用於血液惡性腫瘤、慢性缺血性腦中風、嚴重下肢缺血症；自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損；自體骨髓間質幹移植用於退化性關節炎及膝關節軟骨缺損、慢性缺血性腦中風、脊髓損傷；自體纖維母細胞移植用於皮膚缺陷、皮下及軟組織缺損、其他表面性微創技術的合併或輔助療法；自體脂肪幹細胞移植用於慢性或滿六週未癒合的困難傷口、大面積燒傷或皮膚創傷受損等。

▲▼衛福部預告特管辦法中解禁的細胞治療技術項目。（圖／衛福部提供）

▲衛福部預告特管辦法中解禁的細胞治療技術項目。（圖／衛福部提供）

衛福部醫事司長石崇良表示，發布特管辦法後，衛福部開始審核施行計畫、細胞製備場所、對患者的保護措施等三大部分，目前已有北、中、南共四家醫學中心或準醫學中心完成兩階段審核，預計最快二月底就有首批可執行相關治療的醫院出爐。

行政院指出，「細胞治療技術」指使用無結合藥物的人體細胞組織物，重建人體構造、機能或治療疾病的技術，台灣與日本是全球唯二將細胞治療視為醫療技術發展的國家，為領先全球發展再生醫療，力爭成為亞洲細胞治療中心。

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