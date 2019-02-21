花草入室好自然，4種方式小清新

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▲玄關鞋櫃區利用花藝妝點視覺風景，營造藝術、靜謐氣息。（圖片來源／春雨時尚空間設計）



彙整編輯／春霓、圖片來源／春雨時尚空間設計、境庭國際設計、璟滕設計工程有限公司、寓子設計

【文／幸福空間】每日面臨城市的喧囂與紛擾，下班後，還得穿梭於車水馬龍的街道，只為返家之際那份簡單質樸的寧靜。家，不只是遮風避雨的居所，更是撫慰心靈、身心充電的地方，然而，有些人喜歡華麗大器的奢華空間，小編則認為「簡潔俐落、清新脫俗」的風格更加耐人尋味，尤其是那天然、不造作的元素，更能描繪出無匠氣、自然的夢想藍圖，你是不是也有相同的感覺呢？跟著小編一起來看看，如何利用花、草元素打造屬於你的小清新吧！

Step.01 小清新秘訣：植栽

打造小清新空間最容易且垂手可得的素材就是「植栽」，許多民眾都會在自家陽台栽種花草樹木，除了具有綠化環境的功能以外，亦有淨化空氣的效果，但是你知道嗎？植栽若擺設於室內，更能展現出它的美喔！不過，欲於室內養育植物，植物的品種必須得悉心挑選，畢竟室內陽光與通風較無室外的好，所以小編整理了以下幾種植物供大家參考～

1.常春藤：適合放在客廳空間，對抗外來的細菌、吸納微塵、煙霧以及抵制尼古丁。

2.黃金葛：容易照顧的黃金葛雖然需要常常換水，但它除了擁有自然垂墜的飄逸美感外，也有吸收異味、招風的功能，浴室及廁所內也很適合栽種喔！多肉植物：適合種於臥室療癒身心以外，仙人掌也有提供氧氣的效果，不用經常澆水，便可自然生長。

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3.水苔球：近年來受歡迎的植栽，而且非常容易維護，但要記得天氣炎熱時，必須用清水噴灑葉片，以免植栽乾枯喔！

4.薄荷：可於書桌擺設薄荷，因薄荷自然的氣息具有提神之效，以提高效率。

▲簡單的畫面搭配青綠色盆栽，瞬間替居家空間增添生趣與新意。（圖片來源／春雨時尚空間設計）

Step.02 小清新秘訣 花卉壁紙

鮮花容易枯萎，對於繁忙的現代人而言，實在不是個方便的選擇。若喜愛花朵綻放、溫柔的意象，建議大家可以選擇花卉圖騰的壁紙，利用溫暖色調與造型展現柔和、溫婉的氣氛。然而，碎花壁紙則較常見於鄉村風的居家空間裡，或是臥房主牆區域，只要適度拿捏物件比例，「花」也能展現清新脫俗的面容喔！

▲除了上述的臥房主牆，衛浴區壁面也可以利用花卉圖騰妝點，與大理石檯面一同搭襯出優雅氣質。（圖片來源／境庭國際設計）

▲本案選擇幽靜、清新的花卉圖樣，成功圍塑美式鄉村風格臥室。（圖片來源／境庭國際設計）

Step.03 小清新秘訣 手繪圖騰

不想在市面上挑選既有的壁紙，也可以選擇手繪方式，發揮自身的藝術天分，為生活空間挹注獨樹一幟的手作暖度，牆壁就是你的畫布，自己家的風景自己創造。若較為忙碌的屋主們，亦可委託設計師手工製作，許多設計師不僅在室內設計方面擁有深厚功力，繪畫功力更是一流，也有設計師會將手繪作品留於屋主家中，作為給予主人最美好的祝福。

▲本案運用手繪銀箔壁紙鋪排沙發背牆，佐以古董家具圍塑清新、典雅氣韻。（圖片來源／璟滕設計工程有限公司）

Step.04 小清新秘訣 充沛日光

若以上條件皆已萬事俱備，只欠東風，那麼這個東風便是「自然光源」。購屋、參觀環境時，第一考慮的絕對是採光與通風狀況，再來是室內格局，因為只要擁有良好的引光動線，便可以活絡空間生氣，如果房屋僅單面採光，便可與設計師討論改變格局，使光源得以通透全室，如此一來，不論是綠意植栽、新鮮花卉、壁紙或是手繪壁面，都會得到最好的生長環境與襯托。

但是採光機能已經不足的房屋該怎麼解決呢？建議民眾壁面盡量選擇白漆，提升室內亮度，爭取視覺擴大、清爽的機會，同時，適度地留白也能讓碎花壁紙、手繪壁面更加醒目，以上小秘訣提供給各位喜歡小清新的夥伴們！

▲本案擁有大面落地窗，提供客廳充沛的日光，妝點上各式綠意植栽，成就標準的清新日光居。（圖片來源／寓子設計）

▲若家中採光條件不允許的屋主，可以盡量挑選純白色漆面、家具家飾，以純淨基底襯托花草、植栽等各式物件的色彩。（圖片來源／寓子設計）

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