春節傳染率高！　台北市9家醫院開「類流感特別門診」

▲春節期間若出現急性發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，可至類流感門診就醫。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

流感往年都在春節達到高峰，台北市衛生局為因應農曆春節期間民眾流感就醫，可能造成急診壅塞，協調北市9家醫院在春節期間開設類流感特別門診共137診次。衛生局提醒，出現急性發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等，可先利用類流感特別門診服務，節省一般門診等待時間。

根據疾管署監測資料及疫情防治週報顯示，本流感季疫情較往年延後出現，在去（107）年11月初至今疫情呈現緩慢爬升，目前國內社區流感病毒主要型別為A型，H1N1及H3N2共同流感。

台北市衛生局疾管科統計，107年10月1日起截至108年1月24日，北市流感併發重症確診病例共56例（65歲以上長者共32例，佔57%），北市近四週（107年第52週至108年第3週）急診類流感就診率分別為12.0%、12.9%、13.6%、13.4 %，平均值為13%，高於全國11.7%（10.6%、12.0%、12.0%、12.2%），且趨勢緩升。

疾管科科長歐佳齡指出，春節較容易頻繁出入人多的公共場所，因此也特別協調9家醫院開設類流感門診，分別為萬芳醫院、台北市立聯合醫院忠孝院區、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、振興醫院、臺大醫院、臺北榮民總醫院及長庚醫院。

另外，為避免就診等待，增加感染風險，流感就醫要分流，流感普通症狀如發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛，可至基層診所或地區醫院就診，避免急診壅塞交叉感染，出現危險徵兆如呼吸困難、呼吸急促、臉色發青（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時，65歲以上長者或有慢性病者，要儘速至區域醫院、醫學中心就醫。