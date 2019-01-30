不只能調味！關於鹽巴「10有趣知識」曝光...竟能當作貨幣？



▲鹽巴不只能用來調味，關於鹽巴「10個有趣知識」你知道幾個呢？（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

不只是調味料！「鹽巴」是廚房中最常見的調味料，而大多數的食物也都含有鹽巴，但你知道嗎？其實鹽巴在古代被用來當作「貨幣」。對此，國外網站《Indiatimes》就列出10個關於鹽巴有趣又古怪的小知識，原來美國人會利用鹽巴進行道路除冰，而聖經中很常可以看見鹽巴的身影！

關於鹽巴的10個有趣又古怪的事實：

1.被用來當作「貨幣」

其實鹽巴在古代很有價值，鹽巴被用來當成一種貿易和金錢交易的方法。事實上，「salary」（薪水）這個單字來自拉丁文「sal」，意思就是「鹽巴」。



▲在古代，鹽巴被用來當作貿易和金錢交易的方法。



2.建立了一個城市

因為「保存的能力」，所以鹽巴一直以來都是一個有價值的物品，而鹽巴的生產和運輸產生也造就了許多新城市。由於鹽巴的進口量增加，所以像是威尼斯和義大利的運河在13世紀就如同雨後春筍般出現。

3.具有珍貴的價值

你知道嗎？其實聖經中含有大量的「鹽巴」，如果你曾經仔細閱讀過聖經，你會發現在不同的語句中，鹽巴都被用來表示持久性、忠誠度、持久性、實用性、珍貴和淨化。



▲如果你有仔細讀過聖經，你會發現其實「鹽巴」在聖經中很常見。



4.生活中很難擺脫鹽巴

相信大家都知道鹽分攝取過多會對身體健康造成傷害，但是減少鹽分卻不是一件簡單的事情。

5.海鹽並不代表比較健康

經常聽到很多人說，海鹽比一般鹽更加健康，但事實上，根本就不是這樣。就和一般鹽一樣，海鹽也含有相當含量的鈉。

6.《世界衛生組織》建議的鹽巴攝取量

大多數人都消耗過多鹽分，因此《世界衛生組織》建議，一般人每天應該要攝取少於5克的鹽分（大概一茶匙），所以用餐的桌子上最好不要放鹽巴罐，否則你會在無形中吃進更多鹽巴。



▲雖然在生活中實在很難擺脫鹽巴，但還是要多注意鹽巴的攝取量，以免過頭反而傷了身體。



7.鹽巴攝取過多會造成健康風險

若是身體攝取過多鹽分會導致一些跟健康相關的問題，甚至還會影響頭部，並且增加高血壓的機率。

8.鹽巴是生活的必需品

鹽巴是人類飲食中鈉和氯離子的主要來源，同時也是營養和氧氣運輸的源頭，甚至可以讓神經傳遞訊息。

9.可以治療甲狀腺腫大

雖然攝取過多鹽巴會傷害健康，但鹽巴也確實具有一些好處。鹽巴是對抗甲狀腺腫大的主要工具，由於甲狀腺腫大是因為缺碘所引起的。



▲雖然鹽分攝取過多會傷身，但鹽巴對於甲狀腺腫大確實擁有益處。（示意圖／記者周姈姈攝）



10.可以使用在道路上

看到這裡，也許你會覺得有點驚訝，但事實上，美國生產約80％的鹽巴都用來進行道路除冰。根據研究數據指出，只有3％會用於農業和食品加工。