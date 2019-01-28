ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

春節去這些國家小心染麻疹　「6大症狀」高燒、鼻炎快就醫！

ETtoday健康雲

排隊,機場（圖／免費圖庫pakutaso）

▲春節連假出國玩，要小心麻疹等傳染病，建議出國前到院評估是否施打疫苗。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

春節連假將至，許多人可能有出國計畫，但由於國外不少地區有麻疹等傳染病流行，建議出國前要到醫院評估施打疫苗。衛生局指出，印尼、菲律賓、泰國、越南、印度及中國大陸持續有麻疹病例，若回國後有發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點、紅疹等，要儘速就醫。

台北市衛生局疾病管制科歐佳齡科長指出，北市今年截至1/25無麻疹確診病例，目前全國已有5例確診，為菲律賓及越南境外移入，除了印尼、菲律賓、泰國、越南、印度及中國大陸持續有麻疹病例發生，疾管署已將以上各國及烏克蘭、法國、英國、希臘、義大利等共24國旅遊疫情建議列為第一級注意、日本德國麻疹旅遊疫情建議列為第二級警示。

▲越南機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲越南目前持續有麻疹病例發生，到當地旅遊要特別小心。（圖／記者彭懷玉攝）

歐佳齡強調，應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹及德國麻疹流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的幼兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗，而一般民眾如有接種需求，可在出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種，並做好防護措施，降低感染風險。

麻疹為高傳染性疾病，可藉空氣傳播，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots)、紅疹，潛伏期7-18天，出疹前後4天均具傳染力。

歐佳齡提醒，若自流行地區返國後應自主健康管理，3週內如果有合併發燒、出疹及呼吸道感染症狀，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關出國旅遊史，有關麻疹及德國麻疹防治資訊，也可撥打衛生局防疫專線2375-3782諮詢。

通緝犯疑「車震」遭查嗆警三字經　驚見「暗黑理科太太」看男友上銬

關鍵字： 春節 旅遊 出國 越南 泰國 菲律賓 麻疹 傳染病 麻疹症狀
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

男大生暴癱屎尿漏4年...醫院全拒收　暖醫花8小時「挪5cm造口」

「鼻屎怪」現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱　醫3挖才出洞

噁！板橋「後埔戰鬥雞」爆用過期雞翅、雞胸　衛生局封存近3噸肉

「鼻屎怪」現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱　醫3挖才出洞

獨／妥瑞兒遭霸凌！「幹幹叫」模仿音檔曝光喊告　網友反嗆：等你

3歲女童命喪噴槍！　醫推測「可能致命關鍵」：躲都來不及

突天旋地轉！6種人容易「眩暈症」纏身...愛冰飲、甜食也中

「肚子有點餓」助長高！　營養師曝「生長激素分泌3大時間」

13人吃豬肉染SK5病毒死亡？「非洲豬瘟3大謠言」瞎傳最高罰百萬

天冷心血管患者增　心臟病、中風徵兆「手臂痛、嘴歪」快就醫

讀者迴響

回到最上面