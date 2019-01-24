「吞嚥困難」吃飯得花2小時成長照惡夢！專家提解方

▲年長者可能面臨吞嚥困難，飲食也成為不容易的事。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

即將是農曆春節，圍爐吃團圓飯的時刻，但是家裡長者可能卻因為吃飯這件小事所苦！根據國民健康署公布數據，台灣65歲以上老年人口有12.8%、超過40萬的老年人有吞嚥困難；國內另一項最新調查顯示，有近萬人一餐需花費超過2小時，另有逾3成患者會因進食時間過長感到不耐煩，甚至發脾氣。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會副理事長王亭貴表示，吞嚥困難除了腦部受傷、頭頸癌等疾病因素，自然老化也是一大原因，因為老化時常伴隨牙齒脫落、咀嚼能力退化、唾液分泌減少、喉頭軟組織鬆弛等生理現象，讓長輩進食時「嚼不爛」、「吞不下去」。

王亭貴指出，吞嚥困難初期症狀包含進食容易嗆咳、明顯的流涎、食物卡在喉嚨等現象，即可能是吞嚥障礙的前兆，但由於初期症狀不明顯，民眾往往忽略，但如果吞嚥困難沒有積極介入處理，可能導致在喝水、進餐時因嗆咳引發吸入性肺炎，嚴重時甚至危及性命。

王亭貴表示，臨床面對最大問題就是一般人對吞嚥困難認知程度低、造成就診率低，但只要即時介入，適當復健，可大大改善狀況。

中華民國語言治療師公會全國聯合會副秘書長王雪珮表示，在咀嚼吞嚥困難的飲食照護上，「吞嚥復健」與「改善進食狀況」最為關鍵，除了控制每餐進食時間小於1小時外，為了改善食物難以吞嚥的狀況，必須注意進食姿勢、食團大小與食物質地，同時保留食物原有風味，提升食慾，確保攝取足夠的營養。

王雪珮建議，針對吞嚥困難者應適當「增加滑順度」、「增加凝聚性」幫助順利、安全進食，過去常見有照顧者拿廚房常見的太白粉、番薯粉當作增稠劑勾芡，但王雪珮提醒，太白粉需在食物加熱過程使用，冷卻後容易結塊，反而不利於吞嚥。