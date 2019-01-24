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打噴嚏、大笑下面就濕掉！女子怕臭「穿尿布」…反覆感染痛苦忍癢

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廁所,便秘,大便（圖／記者周宸亘攝）

▲女子打噴嚏都會漏尿，怕臭穿起紙尿褲撐場。（示意圖／記者周宸亘攝）

生活中心／台北報導

中年婦女有個「不能說的秘密」，常常因漏尿下面濕一片，害羞不敢就醫。有2個小孩的53歲張姓女子，常在打噴嚏、大笑時，不自主尿液漏出，每天穿著紙尿褲，就怕別人聞到異味，下面太過悶熱導致陰部反覆感染發癢，一檢查才發現是陰道壁萎縮導致尿失禁。

國泰綜合醫院婦產科主治醫師黃文貞23日表示，中年婦女經常有漏尿問題，據研究估計，國內約有1／4的中年婦女曾有漏尿經驗，尤其更年期以後，高達6成以上有尿失禁的困擾，但因延遲就醫造成反覆感染，飽受身心傷害，無法正常社交。

停經的53歲張女，生了2個小孩，常在倒垃圾、提重物，甚至打噴嚏或大笑時，不自主漏尿，晚上也常因頻尿感，需要起床上廁所而睡不好，外出活動時也動不動就要找廁所，每天用衛生棉還是擔心褲子濕一片，讓別人聞到異味，改穿起紙尿褲生活，結果因悶熱導致陰部反覆感染發癢，只能減少外出行程，變得很不快樂。

蹲式馬桶。（圖／記者陳家祥攝）

後來經朋友介紹至醫院做骨盆檢查，黃文貞診斷發現，張女有陰道壁萎縮的現象，隨即施行手術，如今她終於不必為尿失禁所苦。黃文貞說，尿失禁首先要區分是急性或持續3個月以上長期性，急性漏尿若出現頻尿、解尿疼痛、尿量減少，主要和泌尿道感染有關；長期性漏尿則分為「壓力性尿失禁」、「膀胱過動症」。

黃文貞進一步說明，壓力性尿失禁為骨盆器官支撐能力缺乏，常發生在腹壓上升時，像是咳嗽、打噴嚏、大笑或跑步；膀胱過動症則是膀胱逼尿肌不穩定，導致尿道控制能力降低。長期性漏尿經常和生產或停經後的骨盆機能障礙有關，尤其更年期婦女。

黃文貞指出，急性尿失禁需驗尿找出感染原因，服用適合的抗生素治療，至於長期性尿失禁，若是膀胱過動症，大多能以藥物與膀胱自我訓練改善；更年期婦女常見的壓力性尿失禁，輕微可藉持續的凱格爾運動控制，嚴重者可考慮手術治療。

黃文貞強調，婦女常因害羞排斥就醫，但多數壓力性尿失禁都可治療，手術分為傳統膀胱頸懸吊術與第三代新式尿道中段懸吊手術；新式手術為陰部微創手術，手術時間短、傷口小，術後約2天就可出院，且據文獻報告，10年以上手術成功率維持在8成5以上。

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