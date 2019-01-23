頂好牛番茄超標10倍！　新北抽驗春節元宵食品「6件不合格」

▲新北市衛生局抽驗春節元宵食品，6件不合格。（圖／衛生局提供，下同）

記者趙于婷／新北報導

農曆新年元宵將至，新北市衛生局抽驗256件應景食材，包含生鮮蔬果、水產及其加工品、禽畜及其加工品、澱粉類製品、脫水醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實及元宵湯圓，計有6件不合格，其中淡水區頂好的溫室牛番茄被檢出農藥殘留超標10倍，所有不合格產品已令下架回收並移請所轄衛生局追辦。

衛生局食藥科科長楊舒秦說明，不合格的6件產品中有2件生鮮蔬果農藥殘留超標，分別為「溫室牛蕃茄」Pencycuron賓克隆0.1 ppm（標準：0.01 ppm以下）及「清江菜」Fipronil芬普尼0.05 ppm（標準：0.001 ppm以下）。

另3件醃漬蔬菜分別為「淡榨菜絲」防腐劑苯甲酸0.35 g/kg、己二烯酸0.98 g/kg（標準：總和1.0 g/kg以下）、「小酸菜」及「糖醋良京漬」二氧化硫0.838 g/kg及0.228 g/kg（標準：0.03 g/kg以下）。另有1件「黑金剛橄欖」檢出Amaranth莧菜紅（標準：不得檢出）。

▲新北市衛生局即日起於衛生所贈送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑。



楊舒秦強調，殘留農藥不合格的食品，已違反食安法第15條，可處新臺幣6萬至2億元罰鍰；另添加物不合格的食品違反食安法第18條，可處新臺幣3萬到300萬元。

另外，為讓民眾也可以自行快速檢測，即日起於衛生所贈送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，送完為止。副局長許朝程也呼籲，烹調食品要前先以清水浸泡並沖洗，可去除殘留的農藥或食品添加物；在選購年節食品時，也要慎選合法來源的畜肉原料，切勿購買來路不明或非法輸入肉品，以保障食用安全。

▲▼不合格產品。