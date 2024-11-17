40萬人未被發現！老菸槍風險越高　醫：遠離肺阻塞戒煙是王道

▲花蓮慈院胸腔科COPD個管師侯惠娟表示，會造成肺阻塞，八成是吸菸導致。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

11月20日是「世界肺阻塞日」，花蓮慈濟醫院胸腔內科與慈濟大學社會教育推廣中心樂齡大學日前合辦「瞭解我們的肺功能」肺阻塞（COPD）衛教推廣活動。劉迪塑醫師指出，希望能提升民眾對慢性阻塞性肺病的認識，讓潛在患者能夠提早就醫檢查、診斷，同時傳遞正確的預防與治療觀念。

劉迪塑醫師指出，根據流行病學數據，台灣約有40萬名肺阻塞患者未被診斷出來，且肺阻塞初期症狀如咳嗽、咳痰、喘鳴等容易被忽略，導致就醫時多已病情加重。通常罹患肺阻塞風險與菸齡成正比，也就是說老菸槍風險越高，病人一開始沒有症狀，等到肺功能下降到八成時就會出現咳嗽、痰。

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▲劉迪塑醫師表示，只要有走路會喘、咳嗽、喉嚨有痰，症狀持續三個月就應先到胸腔科門診評估。

大部分的病人會忽略初期症狀，直到肺功能下降一半、越來越喘，可能是肺阻塞了，還常以為只是感冒，缺乏運動造成。劉迪塑醫師除提醒民眾出現症狀應及早就醫，並強調肺阻塞患者最好能接受流感、肺炎鏈球菌疫苗，以防止因感染而加重肺病病情或重症的死亡率，同時也能減少呼吸道疾病極度惡化風險。目前針對65歲以上長者，已有公費肺炎鏈球菌疫苗。

▲劉迪塑醫師也建議，65歲民眾應施打流感與肺炎鏈球菌疫苗。

劉迪塑醫師建議，除了肺阻塞病人之外，也希望暴露在特定風險因子的民眾，可找醫師適當評估是否需進一步檢查。

戒菸個案管理師吳泓霓帶來「戒菸我幫您」專題，她先播放「永金良方」戒菸宣導影片，並介紹電子菸危害、以及慈濟醫院提供的戒菸服務和輔助工具。她強調，吸菸是導致肺阻塞的主要原因之一，透過專業指導及個別化的戒菸計畫，吸菸者能大幅降低罹患肺阻塞的風險。

▲戒菸個管師吳泓霓強調，想戒菸可撥打花蓮慈院總機電話03-856-1825請總機轉戒菸小組即可。

最後由肺阻塞個案管理師侯惠娟主持綜合討論。侯惠娟指出，只要周遭有走路會喘、咳嗽、喉嚨有痰等症狀並持續三個月的親友，應建議他們先到胸腔內科門診評估。會造成肺阻塞，八成是吸菸導致，她鼓勵民眾持續追蹤健康狀況，並參與醫院的定期檢查和衛教活動，更希望吸菸民眾能勇於戒菸。

聽完健康講座後，民眾回饋踴躍。鍾登美說，以前身上有病痛都是抱著忍一下就過了，現在才知道有症狀就要趕快找醫師。張美鈴則對戒菸服務有更具體的概念，也願意分享給親朋。吸菸40年的黃先生分享戒菸經驗，他戒了100次還是戒不掉，後來因為COVID-19流行時確診，戒了一個月後發現只要一吸菸就想吐，才下定決心戒掉。

