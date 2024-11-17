2成乳癌患者自費治療破百萬！最新財務衝擊調查曝：雙重經濟壓力

▲乳癌防治基金公布乳癌治療財務衝擊，仍有2成病友自費破百萬。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

乳癌防治基金會今（17）日公布最新調查，發現有高達7成5乳癌患者曾接受自費治療，其中近2成癌友自費金額「破百萬」，有6成患者家庭日常生活開支受影響，而本身還在工作的病友卻有超過半數改變工作型態，甚至減少時數，形成雙重經濟壓力。

乳癌防治基金會今日舉辦2024大型病友會，公布與羅東博愛醫院共同進行的「乳癌治療財務衝擊調查報告」，調查於今年十月進行，期間收集1,731份有效問卷，是單一癌種迄今最大規模針對癌症自費治療相關財務衝擊調查報告，基金會董事長張金堅指出，這次接受調查的癌友近半(47%)確診時不超過五十歲，超過8成為早期乳癌，9成以上病友有手術治療。

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▲乳癌防治基金會董事長張金堅分享「乳癌治療財務衝擊調查報告」。（圖／乳癌防治基金會提供，下同）

從本次調查結果可發現，自費在乳癌治療中相當普遍，高達7成5乳癌患者曾接受自費治療而在金額部分，多數病友不超過30萬，占比約31%，但也有近2成患者自費破百萬，比例並不低。分析乳癌治療的過程中，最常見的自費選項為非免疫藥物，如化療與標靶等占25.6%，其次是手術項目占23.9%，推測為重建費用以及住院差額等。

另就治療過程中的經濟協助，43.6%病友使用商業醫療保險，24.6%純使用個人儲蓄，沒有額外尋求經濟協助，另有近1成向親友借款；逾半病友在支付完癌症治療以及照護所需要的花費後，家庭日常生活開支受到影響。

▲乳癌防治基金會2024大型病友會，患者聆聽專題演說。

值得注意的是，本次調查病友多數在50歲以下，確診當下近8成仍在職場打拚，但有工作的病友中，超過一半因為治療改變了工作型態，每3個就有1個因為治療放棄原本的工作，每6個就有1人為了治療縮短工作時間。張金堅指出，這對於病友來說形同是雙重經濟壓力，一方面因為治療、工作收入減少，另一方面還要負擔自費支出。

這次調查也顯示，僅有26%病友未因自費支出感到壓力，其餘病友則因自費壓力造成情緒(26.7%)、睡眠(18.6%)困擾之外，也有16.3%因此影響治療選擇。

張金堅表示，為有效提升乳癌防治、降低乳癌死亡率，政府除了將放寬乳癌篩檢年齡—讓40歲到74歲女性都能免費乳篩之外，這一年也陸續通過早期乳癌症的標靶藥物、ADC藥物等，用以降低早期乳癌復發風險，對於晚期乳癌也有放寬相關藥物給付。不過調查發現大多數癌友在治療上仍有不少自費負擔，顯示現有健保財務無法滿足病友治療需求，亟需政府更積極的政策協助。

▲乳癌防治基金會2024大型病友會，公布與羅東博愛醫院共同進行的「乳癌治療財務衝擊調查報告」。