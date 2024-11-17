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飯後別馬上吃水果！醫：血糖恐高上加高　「最佳食用時間」曝光

▲▼營養師傳授「吃水果8件事」。（圖／Unsplash）

▲飯後馬上吃水果，小心血糖高上加高。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

適量攝取水果有益健康，而你都選在「什麼時間吃」呢？腎臟科醫師陳俊吉表示，多數的新鮮水果即使吃起來很甜，其實對血糖增幅影響不見得劇烈，但若「一吃飽馬上吃水果」，飯後血糖恐高上加高，不利於血糖控制。因此他建議糖尿病友，或許可將水果當作餐間點心，或挪到飯後2小時再食用，若想控制體重，則可在餐前先吃水果。

陳俊吉醫師在粉專發文衛教，針對「哪時候吃水果比較好」這問題，他說，正式研究文獻不多，能搜尋到的資料大部分只有專家意見。他表示，對於一般健康民眾，或許沒有太大差異，但如果著眼於血糖與體重控制，「餐後吃水果」未必是個好習慣。

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陳俊吉進一步說明，除了少數水果如西瓜，大多數新鮮的水果即使吃起來很甜，但其實升糖指數並沒有特別高（屬低或中），對於血糖增幅影響不見得劇烈，但如果在吃飽後馬上吃水果，飯後血糖很可能高上再加高，並不利於血糖控制。

金黃色葡萄球菌,食藥署,即時生鮮蔬果,蔬菜,水果。（圖／記者嚴云岑攝）

▲水果餐前先吃有助於控制體重，或當下午茶也是不錯的選擇。（示意圖／本報資料照）

為避免飲食過於集中，陳俊吉建議，正在接受藥物治療的糖尿病友，或許可將水果挪到「飯後2小時」再吃，或是當作餐間點心和下午茶，除了能防止血糖波動大以外，也可以減少低血糖發生機會；此外，他也補充，水果可增加飽足感，因此把水果移到「餐前先吃」，或許可減少攝取其他食物，對於體重控制有幫助。

營養師陳怡婷曾提醒，胃部容易不適者不建議「空腹吃水果」，因為有些水果酸度較高，像是柳丁、橘子、鳳梨及奇異果，空腹食用會加劇胃痛情況；另有些水果因含有消化酵素，例如鳳梨、木瓜、奇異果，則建議等到吃飽飯後再吃，有助於消化。

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關鍵字： 飲食健康 水果 血糖 陳俊吉醫師 糖尿病 體重控制 升糖指數 空腹 營養師陳怡婷

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