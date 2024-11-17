徐若瑄甲狀腺癌受關注！醫解析聲音沙啞分3類　有1種是罹癌警訊

▲喉嚨痛,聲音沙啞。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人徐若瑄證實自己罹患甲狀腺癌，也讓民眾更關注起甲狀腺健康。醫師指出，甲狀腺結節或腫瘤壓到神經導致聲帶麻痺，不只會引起說話無力、發聲困難、聲音沙啞甚至容易嗆咳等症狀。而聲音沙啞也並非都是一樣，主要可以分成三種類型，其中如果說話會有氣音，無法大聲，且合併有喘和嗆咳，屬於聲帶麻痺造成的聲音沙啞，就有可能是甲狀腺腫瘤壓迫問題，要積極就醫診斷。

振興醫院耳鼻喉部嗓音中心主治醫師張智惠指出，甲狀腺癌是內分泌系統常見的癌症，好發族群為 20-50 歲的女性，以及有家族史者。雖然與其他癌症相比，甲狀腺癌的治癒率高出許多，且預後良好，但若未經追蹤治療，當癌細胞轉移至其他部位時，仍然會造成生命危險。

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張智惠分享，她曾收治一名50歲女性，本身是音樂老師，近幾個月教完課後，總覺得喉嚨異物感很重，聲音也變得越來越沙啞。起初以為是使用過度的喉嚨不適，但症狀持續兩三個月都不見好轉，就醫檢查發現前頸部有摸到一顆小腫塊，並且經鼻咽內視鏡發現她的單側聲帶麻痺，導致聲帶閉合不全。

由於單側的聲帶麻痺需要排除頸部腫瘤壓到喉返神經的可能性，後續安排了甲狀腺超音波及進一步細針穿刺檢查，最後確診甲狀腺癌，也安排手術切除，經治療之後喉部異物感、聲音沙啞及發聲困難的狀況才逐漸改善。

張智惠說明，很多人都誤以為聲音沙啞都一樣，傻傻分不清，其實造成聲音沙啞的原因主要有三種，而所導致的症狀也就有所差異：

第一種是聲帶長繭類的聲音沙啞，會有粗糙且容易破的沙啞聲

第二種是聲帶老化沒彈性導致的聲音沙啞，則是說話容易疲勞且不持久

第三種則是聲帶麻痺造成的聲音沙啞，說話會有氣音，無法大聲，且合併有喘和嗆咳。

甲狀腺腫瘤壓迫便屬第三種的聲音沙啞，因此當發現有聲音沙啞時，千萬不要輕忽，需要積極就診進一步鑑別診斷以免延誤病情。

張智惠也提到，甲狀腺異常大致上可分為功能性與結構性。功能性的異常包含甲狀腺功能亢進與甲狀腺功能低下，診斷通常是以抽血的方式，基本上都會先以藥物治療為主，不一定要手術。結構性異常最常見的就是甲狀腺結節，雖然大部份是良性，但為了分辨結節是良性或惡性，就會需要進一步以細針穿刺檢查來幫助診斷，若發現結節是惡性的甲狀腺腫瘤，就需要手術處理。