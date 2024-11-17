口臭藏「5疾病警訊」！刷牙刷不掉　醫示警了

▲刷不掉的口臭，要小心是疾病警訊。（示意圖／取自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

口中飄出難聞異味真的好尷尬，刷了牙卻刷不掉的口臭，小心恐暗藏生病警訊。牙醫師黃斌洋分析「5種口中味道」代表的疾病，包括牙周病、鼻竇發炎、嚴重的糖尿病、腎衰竭及消化系統不佳，各自擁有不同的氣味。他也分享，可透過聞戴了一天的口罩、剔過牙的牙線，或是聞乾掉的口水味，以自我檢視口腔異味。

牙醫師黃斌洋在《早安健康》衛教影片中分享，人體口腔是體內所有管道的出口，其向下一路通往咽喉、呼吸道、消化道及泌尿道，就像煙囪口。而當有蛀牙、牙周病時，因口腔內存在許多細菌，因此會有一股特殊的「垃圾腐爛味」；有些人則是牙刷得不錯、牙周也健康，卻因鼻腔或鼻竇發炎而蓄膿，產生很特殊的「腐臭起司味」，還帶有很重的鼻音。

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▲糖尿病與腎衰竭的患者，口中飄出的氣味不同。（示意圖／記者李佳蓉攝）

黃斌洋接著說，有些族群口中會飄出「水果甜酸味（酮味）」，像是蘋果或水果放久了會產生的酸臭、甜酸味，其可見於糖尿病嚴重的患者身上；此外，患有腎衰竭、尿毒症的患者，則會有「阿摩尼亞」的口氣；最後是消化系統不佳者，嘴巴會有像廚餘、未消化的「食物臭酸味」。

黃斌洋指出，口腔就是個小宇宙，可藉此檢視全身健康。他也藉此分享簡單的自我檢測口氣的方法，在丟棄戴了一整天的口罩前，先把它裝進塑膠袋裡，放一陣子後打開袋口並狠狠地吸一口，「這就是別人會聞到你的口腔的味道。」此外，平時有使用牙線習慣者，也可以在剔牙後鼓起勇氣聞一下；或是在手上吐口水，等它乾了後聞一聞，即可辨別自己的口氣屬於什麼味道。

黃斌洋說，不同部位的病灶的確存在不同的味道，但也坦言「這比較主觀」。他表示，自己的臨床經驗中對於蛀牙、牙周病的味道還算靈敏，若真的不是這種味道，會提醒民眾應盡快進行全身健康檢查、找出病因。