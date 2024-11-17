不是飲食習慣！「1因子」恐釀糖尿病　醫：常常被忽略





▲醫師示警，與血糖密切相關的影響因素卻常常被忽視，那就是「壓力」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

醫師魏士航表示，控制血糖可透過飲食、運動和藥物來實現，這是大多數人都知道的事，而「壓力」是與血糖密切相關的影響因素，卻常常被忽視。他說，近年一項長達6年的研究結果顯示，糖尿病患者起床時壓力荷爾蒙的增加、皮質醇總量上升以及晝夜皮質醇節律的減弱，均與空腹血糖的顯著增加相關。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航在粉專中提到，許多研究已經證實「壓力和血糖」之間的顯著關聯，早在2000年，《Diabetes Care》期刊上就曾發表一項大型橫斷研究，顯示壓力經驗與2型糖尿病的診斷有關。而近年一項6年研究結果則發現，糖尿病患者中起床時皮質醇（壓力荷爾蒙）的增加、皮質醇總量的上升以及晝夜皮質醇節律的減弱，均與空腹血糖的顯著增加相關。

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▲研究發現，壓力與2型糖尿病的診斷有關。（示意圖／達志）

魏士航說明，壓力對血糖的影響，主要通過壓力反應系統（HPA軸）中皮質醇的分泌失調來產生。以下是其中的幾個機制：

1. 皮質醇增加促使β細胞增生並分泌更多胰島素：這可能導致高胰島素血症，長期下來會損害β細胞功能。

2. 皮質醇降低細胞膜上葡萄糖轉運蛋白（GLUT-4）的數量：這會引起胰島素抵抗，使得細胞難以吸收葡萄糖。

3. 皮質醇刺激肝臟的糖質新生作用：它利用周邊組織的蛋白質或乳酸產生葡萄糖，進一步釋放到血液中，使血糖升高。

4. 皮質醇促進內臟脂肪堆積：內臟脂肪容易引發慢性炎症，並增加2型糖尿病的風險。

5. 慢性壓力增加氧化壓力，損害粒線體功能：這會抑制β細胞的胰島素分泌，加劇胰島素抵抗和血糖代謝失衡。

6. 長期壓力導致慢性發炎：這會增加促炎性細胞因子（如IL-6和TNF-α）的分泌，進一步惡化胰島素抵抗。

魏士航表示，除了飲食、運動和藥物控制外，壓力管理對血糖的影響不可忽視。研究發現，紓壓治療能有效幫助患者控制血糖、顯著降低糖化血色素。因此除了可補充適應原外，也應在日常生活中重視壓力管理，不僅有利於糖尿病控制，對於提升整體健康有很大幫助。