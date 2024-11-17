每10名新生兒就有1個早產！助返家照護　全台81家醫院推居家計畫

▲國健署推動早產兒居家照護計畫，讓醫院照護延伸到返家之後。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

根據國民健康署112年出生通報統計，我國每10名新生兒就有1名早產兒，每年約1.3萬名早產兒誕生。國健署從111年針對早產兒推出「居家照護計畫」，目前全國已經有81家醫院合作，在早產兒出院前透過完整的評估，提供主動多元的居家照護，將醫院品質照護延伸至家庭。

早產兒提早從母體出生，常會導致其生理系統來不及完全發育，更易引發某些併發症與後遺症。為減少家長在早產兒出院返家後照顧上的不安及焦慮，國民健康署自111年起推動「低(含極低)出生體重兒居家照護計畫」，目前與全國81家醫院合作，提供主動、可近、專業且多元的居家照護、訪視及專線諮詢等服務，將專業醫療團隊的照護，從醫院延伸至早產兒家中，並持續提供服務至早產兒矯正年齡滿2歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴掌仙子小忠翔在27週時與妹妹一同提早來到這個世界，出生體重僅920公克，出生2週檢查時發現有腦出血一級、腦室擴大及周腦室白質軟化症等狀況，出院返家後，彰化基督教醫院個管師透過居家訪視和諮詢專線解答媽媽在照顧上的疑問。小忠翔在4個多月大時還無法翻身，個管師與醫療團隊主動掌握發展情況，及早介入復健療育課程。

另一名巴掌仙子小雨霏在29週出生時僅1077公克，在成大醫院悉心照護2個月後返家，新手爸媽在面對小雨霏經常吐奶、頻繁哭鬧，加上擔心早產兒成長不佳顯得緊張和焦慮，個管師透過完善電話諮詢及居家訪視，除衛教如何避免吐奶、安撫入睡及促進發展等技巧，在幾個月訪視及諮詢下，早產兒的父母漸漸得心應手。

國健署統計，截至113年10月底，極低出生體重兒累計已收案3,044人，占極低出生體重兒出院人數（3,155人）的97.7%；有特殊健康情形早產兒已收案1,186人，占符合條件出院人數（1,207人）的98.3%，總計提供逾1,300次家訪、3,400次視訊訪視及2萬次電訪服務。