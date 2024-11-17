常穿「1種鞋款」恐害大小便失禁！　醫嘆：很多女生不在意

▲高跟鞋使骨盆過度前傾，久了恐引發大小便失禁。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你因為工作需要或服裝搭配，時常穿高跟鞋嗎？物理治療師胡逸惟提醒，長時間需要穿高跟鞋者，容易使骨盆呈現前傾狀態，不僅是腰痠，當骨盆底肌變鬆時還會漏尿，甚至還可能產生腰椎滑脫、引起大小便失禁。婦產科名醫陳保仁也曾站在婦科角度直言，「高跟鞋的發明對女生是個災難」，但很多愛美女生完全不在意。

物理治療師胡逸惟近日在《醫點不誇張》節目中提到，女星時常穿高跟鞋，骨盆會呈現往前傾，當重心長時間在前方私密處，其實很容易導致腰痠，久了後還會誘發腰椎滑脫，因壓力長期累積在前側，使得前側骨盆底肌一直承受壓力下會變得比較鬆，因而很容易想尿尿，甚至有腰椎滑脫、大小便失禁的問題。

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▲婦產科名醫直言，「高跟鞋的發明對女生是個災難」。（示意圖／達志）

除了少穿高跟鞋外，胡逸惟分享「2動作」能強化骨盆底肌。首先，全身放鬆平躺在地面上並屈膝（腳掌貼地），膝蓋併攏夾在一起，能感覺到大腿內側有緊繃感，並且一路向上延伸至私密處，要試圖用力夾起來，此時腰部用力貼地、僅尾椎離地，能明顯感受到下半身是緊繃狀態。

為了訓練耐力及爆發力，胡逸惟表示，此動作要維持收縮10秒再放鬆，並重複3～5次，藉此鍛鍊耐力；至於爆發力則是在夾緊骨盆底肌、肚子很用力的同時「故意咳嗽」，接著再放鬆，就能達到鍛鍊骨盆底肌的效果。

胡逸惟說，有些長輩因找不到肌肉需收縮的位置，因此建議可到公園做「跨大步」的動作，將骨盆扭開的同時、放慢每一步步速，此舉可幫助骨盆底肌收縮。而若覺得跨大步失衡不穩，也可直接做「抬腿」，把骨盆兩塊骨頭岔開後，旁邊的肌肉就會不自覺地收縮去穩定，同樣能達到訓練效果。

▲常穿高跟鞋容易腰痠背痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

針對高跟鞋對人體的傷害，婦產科名醫陳保仁曾說，「高跟鞋的發明對女生是個災難，但身為男人，我覺得高跟鞋是這世上非常好的禮物。」他表示，人體構造從眼睛、鼻子、胸部，甚至是私密處左右都不一定對稱，穿高跟鞋長期使身體歪一邊，導致腰痠背痛，但許多愛美女生完全不在意。

陳保仁站在婦科角度，統整出高跟鞋對健康的3大危害，包括容易造成私密處色素沉澱、角質增厚，高跟鞋穿久了，姿勢不正確肯定腰痠背痛，很少人透過運動改善而是選擇坐著休息，喬到一個舒服、喜歡的姿勢，以彌補過去不正確的姿勢，因而身體歪一邊，久坐後血液循環變差，若剛好胯下有發炎，就會色素沉澱。