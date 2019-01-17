護理師控未訓練就「內外加護支援」　聯醫：已安排受訓、5月整併

▲北市聯醫工會今（17）日到市府前抗議。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

北市聯醫工會抗議院方「未經完整訓練」就要求護理師跨科支援，對此，醫護長蔡景耀回應，從去年12月底就安排有安排為期4個月的訓練，中興院區加護病房共46位護理師，已有36位完成急重症加護病房訓練並取得證書，其餘同仁都陸續安排加護病房專科訓練中，院方預計5月才會做病床整併。

工會理事長蔡旻璋指出，中興院區日前宣布「內科、外科加護病房」將合併，但在合併前過渡期間， 僅規劃「5天訓練期」，更讓護理人員「自己選擇」是否參加，便要求所有加護病房護理師，之後都必須接受跨科臨床照護工作，但「醫療專業隔科如隔山」，在知識養成、評估病況經驗、治療處置的能力都有高度差異。

對於工會指控，蔡景耀說，目前各院區加護病房皆為「綜合加護病房」，僅中興院區加護病房為內外科加護病房，內科24床、外科8床，醫院的想法並不是跨科，而是要做加護病房整合，希望強化病人安全照護品質，提升護理同仁專業能力。

▲院方表示，中興院區預計在5月才會做內外科加護病房整併。（圖／記者趙于婷攝）

蔡景耀進一步指出，加護病房護理人員須具備的條件比一般病房護理人員還要嚴格，除了必須取得急重症護理學會所規範必備完成200小時内、外、婦、兒專科訓練並取得加護病房訓練證書，醫院也有另訂定「加護病房護理人員臨床能力精進訓練計畫」，規劃11小時課室教學、40小時實務訓練。

訓練時間預計自107年12月至108年4月，工會所說的5天訓練期是包含在內的。蔡景耀強調，所有護理同仁完成整合照護訓練並通過評值，才會進行加護病房整合，整合後內、外科醫師會擔負更多的督導及協助角色，以確保病人安全。

而工會也提出「台北市政府衛生局立即介入清查各單位實際配置人力、要求院方訂定支援（合併）前合理訓練標準與時間、未完成完整訓練前，禁止跨科照護病人」三大訴求。

對此，蔡景耀也一一回應，目前院方已規劃11小時課程和5天實務訓練，整合期程規劃已在107/12/28開始，預計進行到開始，預計進行到108/4/30，預計5月才會做病床整併。