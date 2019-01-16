激情期是1個月！醫解析「愛情三角理論」走過就是你的

▲醫師指出，愛情有三階段，要走過激情、親密到承諾。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

你知道在醫學上，真愛有三階段嗎？醫師指出，在愛情心理學有「PIC」三個階段，分別是激情、親密到承諾，一般來說激情期是1個月，之後會進展到親密階段，時間大約1年，最後依照相處磨合程度，走向承諾階段。但醫師也坦言，現今很多一夜情等速食愛情，臨床上有很多案例是用「性」來維持、甚至綁住對方，在激情期無限循環。

何謂PIC真愛三階段？精神科醫師楊聰財解釋，「P」指激情（Passion），由性荷爾蒙主導，兩人要相戀之前一定要先有激情；激情之後才會延伸到「I」親密階段（Intimacy），此時受到多巴胺的影響，男女雙方會尋求共同默契、增進交流聯繫；最後發展到互許終生、互相依存、由社交荷爾蒙主導的「C」承諾階段（Commitment），表示兩人都願意對彼此負責。

但楊聰財指出，現在社交軟體多，男女關係也越來越平等，門診中其實遇到越來越多女性在感情中找不到歸屬感，伴侶一個換過一個，用性來維持關係，但可能一兩個禮拜後，激情退去，就覺得了無新意，又再度陷入無限循環。

▲現今交友軟體盛行，不少人都淪陷在速食愛情裡。（圖／翻攝pakutaso網站）

很多人會疑惑，這類老愛換伴侶、談速食愛情的人是不是心理有病？對此，楊聰財說，應該是說這類型的人大多都有好奇心特強、強烈空虛感，甚至是花蝴蝶性格的特質，導致容易不安於現狀。

楊聰財也進一步提到「愛情斷鏈症候群」，現代人生活型態多元，對愛情渴求相當強烈，就臨床觀察上，感情因素導致焦慮、睡眠障礙等問題就診的比例遞增，近年來因出現偏執於單方面的戀愛，最後因無法修成正果而情緒低落、失眠，甚至引發憂鬱症及酒精使用障礙症的患者越來越多。

楊聰財提醒，人在戀愛時腦內會分泌多巴胺等化學物質，容易使人無法維持平常的理智及判斷能力，若戀愛過程中遭逢挫折，不只可能做出非常態的反應，甚至引發許多身心問題，建議若出現焦慮、失眠等症狀，要盡快就醫，感情上也要避免一夜情、約炮等行為，才不會有感情偏差。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

