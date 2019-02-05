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過年怕暴肥？　營養師一張表教你「18種零食分裝法」

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▲過年除了吃年菜，零食也少不了，為避免攝取過量，營養師建議可分裝小份。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

吃甜甜過好年！春節除了大吃年菜，零食餅乾也少不了，但涮嘴的零食往往都是高熱量，隨便吃就容易攝取過量。對此，營養師建議，建議買小包裝零食，如購買大包裝，則可以每100大卡為單位自行分裝成適當份量，才不會一口接一口停不下來，導致年後暴肥。

台北市立聯合醫院營養師何宜蓁指出，許多零食點心暗藏著高油、高糖、高鹽的危機，像是牛軋糖、黑芝麻糖、核棗糕、牛奶糖、花生貢糖、可樂沙士糖等多只含有糖份，較少其它的營養素，蛋捲、巧克力脆餅、捲心酥、千層派、法蘭酥、小米栳、洋芋片等餅乾糕餅，高糖又高油，一不留意，就可能吃過量。

另外，選購零食時，要選擇有完整、乾淨無破損的包裝，且有清楚的食品及營養標示者，口味則以原味、無添加者為佳；也建議民眾購買小包裝，因大包裝不但不易一次吃完，如果保存不當，容易產生變質問題，而散裝食品應留意色澤、氣味，一定要向商家詢問製造來源及保存期限。

對糖尿病及心血管病友而言，零食應避免或限制食用，以免影響血糖、血脂且增加體重，而容易讓人一口接著一口的肉乾及魷魚絲等，屬於高鹽高磷的煙燻類零食，有高血壓及腎臟疾病的病友要避免攝取以減少身體負擔。

那到底該如何分裝零食？何宜蓁也針對18種年節零食設計「每100大卡分裝表」，建議民眾把零食分裝好，方便在食用時，知道自己大概吃進多少大卡，另外，也要避免將零食放在隨手可及處，以免還是不小心吃過量。

過年零食吃過量等著暴肥，營養師推「一張表」教你18種分裝法。（圖／北市聯醫提供）

▲營養師建議「每100卡零食分裝表」。（圖／北市聯醫提供）

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