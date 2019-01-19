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別再拿餅乾當點心了　可改吃零熱量的它！

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▲餅乾,點心。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲攝食量越多，血糖就升得越快越高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／井藤英喜

人體在攝食後不久，血糖即會上升。血糖上升的程度視該次攝食量（熱量）的多寡而定，攝食量越多，血糖就升得越快越高。反過來說，假如我們能夠把一餐所要攝取的熱量控制在某個範圍以內，飯後的血糖值就不會一下子飆太高。

舉例來說，假設每天要攝取1600大卡的熱量。如果只吃午、晚餐，不吃早餐的話，平均一餐要攝取800大卡；如果一天三餐的話，每餐平均大約要攝取530大卡。假如在中間加餐多一次點心的話，早、中、晚餐所要攝取的熱量就會變得更少。這些飲食的方式對飯後血糖上升的程度都會形成一定的影響。

認為不應該在正餐之外吃點心的糖尿病患和糖尿病前期病人不少。不過，如果我們從「點心也是一餐」的觀點來看，並沒有不可以吃點心的問題。只要在一天所攝取的總熱量不增加的前提下，當然是少量多餐的飲食模式比較好。

▲餅乾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲餅乾類等零食幾乎都是高熱量的食品，雖然不是不能吃，但必須要嚴格控制攝取量。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「拿餅乾當點心」的想法　要速速修正
說到正餐之外的點心，一般人最常吃的不外乎糕點、餅乾類等零食。要知道這些糕點、餅乾幾乎都是高熱量的食品，雖然不是不能吃，但必須要嚴格控制攝取量，一次只能吃少許，以免血糖異常上升。會因為只吃一點覺得不過癮而耿耿於懷的人，建議就別吃點心了，免得因少了滿足感而影響情緒。

▲點心。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲地瓜和蒟蒻是很好的點心食材，它們都含有豐富的膳食纖維，能減緩大腸吸收熱量的速度。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

建議改吃洋菜凍、蒟蒻、烤玉米等
有能夠吃得安心的點心嗎？有，但不是糕點餅乾類的食物，最推薦的首選就是寒天(洋菜)。寒天是以海藻類的石花菜為原料做成的「超健康食材」，具有零熱量的優點。用寒天做成的洋菜凍，食用時只要避免加入大量的黑糖等甜味劑，吃再多也不怕會對身體造成不良的影響。除此之外，地瓜、蒟蒻也是很好的點心食材。這些食材都含有豐富的膳食纖維，能減緩大腸吸收熱量的速度。其他如不加糖的優格，也適合做點心食用。

本文摘自《血糖〈糖尿病〉完全控制的最新療法》／ 井藤英喜（東京都健康長壽醫療中心院長）／新自然主義

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關鍵字： 點心 餅乾 血糖 高熱量 寒天 洋菜 洋菜凍 零熱量 井藤英喜
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