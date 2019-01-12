隔夜菜到底能不能吃？

▲只要烹調時有把食物完全煮熟，吃不完的剩菜放進冰箱以適當條件保存個一兩天拿出來充分加熱再吃，一般而言是不需要太擔心。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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之前曾有網路文章和電視報導極力呼籲民眾千萬別吃隔夜菜，但其實，只要烹調時有把食物完全煮熟，吃不完的剩菜放進冰箱以適當條件保存個一兩天拿出來充分加熱再吃，一般而言是不需要太擔心。正常飲食中，很多食物原本就存在少許硝酸鹽和亞硝酸鹽的成分，即使是葉菜類內經由轉化而來的亞硝酸鹽含量也很微量，根本不足以危害人體，更何況我們體內還有自然代謝的機制，實在不必讓自己過度恐慌。

▲冷藏只能達到抑制微生物繁殖的效果，無法消滅它們，放太多天還是不行的。（圖／翻攝自pixabay）

比較要注意卻容易被人忽略的，反而是「冰箱」。用來保存食物的冰箱一定要夠冷且經常保持清潔，以避免食物內滋生了害菌、黴菌等微生物，進而影響食用安全和健康。另外，由於冷藏只能達到抑制微生物繁殖的效果，無法消滅它們，放太多天還是不行的！

▲如果不小心煮太多，不妨在開動之前，趁還沒夾過、沾到口水，就先分裝到保存容器放涼、盡快冷藏。（圖／pixabay）

不過呢，再怎麼說，隔夜菜吃起來的味道、口感和營養價值都不如現做的，現煮現吃仍較為健康。我們在烹調或購買外食時，還是要以一次能吃完的量為主。如果真的不小心煮太多，不妨在開動之前，趁還沒夾過、沾到口水，就先分裝到保存容器放涼、盡快冷藏。要吃隔夜菜之前，請務必加熱完全，也一定要確認是否變質再入口，一旦聞起來有點奇怪或產生酸味，就丟掉了吧，別硬吃下肚！而消化或免疫系統本身比較弱的人，仍建議吃當餐的食物就好。

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