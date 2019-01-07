益生菌、益生質有什麼不一樣呢？

▲腸道是身體中相當重要的消化器官，因此腸道保健一直是大家十分在意的健康議題。（圖／取自免費圖庫pixabay，以下皆同）

文、圖／灃食教育基金會

腸道是身體中相當重要的消化器官，不但負責消化代謝，還與免疫、大腦及肌肉功能有關！因此腸道保健一直是大家十分在意的健康議題。而近年來很夯的「益生菌」及「益生質」為什麼可以幫助維持腸道健康及良好的消化？這兩個看起來相似的詞，又究竟有哪些差異呢？趕快來認識一下！

▲優格、優酪乳、徳式酸菜、酸黃瓜及泡菜等發酵類的食物都含有乳酸桿菌、雙叉乳酸桿菌 (比菲德氏菌) 及酵母菌等好菌。

益生菌(probiotics)

益生菌(probiotics)也就是有益腸道健康的「好菌」，腸道中的好菌多，便能夠抑制「壞菌」在腸道中的生長。而益生菌的種類繁多，像是乳酸桿菌、雙叉乳酸桿菌 (比菲德氏菌) 及酵母菌等。這些益生菌能使腸道中好菌增加，減少排便不順、幫助消化吸收等生理機能，同時能夠加強腸道的免疫功能，對容易過敏、敏感的朋友也能提供更好的保護。

優格、優酪乳、徳式酸菜、酸黃瓜及泡菜等發酵類的食物都含有這些好菌，可以作為點心或用在料理中，增加腸道中的好菌。

▲益生質多以膳食纖維、寡糖等身體無法代謝的物質為主，全穀根莖類是很好的來源之一。

益生質(prebiotic)

益生質 (prebiotic)也稱作「益菌生」，是指能提供給「好菌」營養來源的物質。益生質多以膳食纖維、寡糖等身體無法代謝的物質為主，而膳食纖維、寡糖等益生質則可以透過：全穀根莖類、豆類及蔬果中獲得。益生質透過提供好菌營養，維持腸道中好菌的生長，好菌則會利用這些益生質產生有機酸，使腸道環境更有利好菌生存。

了解益生菌及益生質後，便會發現益生菌、益生質在腸道保健中缺一不可，透過均衡飲食及留意飲食的選擇，就能從日常飲食中獲得益生菌及益生質，讓腸道建立更好的防禦機制！

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