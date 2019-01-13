保健食品是藥嗎？需不需要飯後吃？

▲獲得政府認證的健康食品在正確方式服用下所產生的功效，主要也是增進健康、減少疾病危害風險，而非治療疾病。（圖／翻攝自pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

除非是包裝上標有「衛部（署）藥XXXX號」的產品，一般的保健食品都是食品，不是藥品，並不能取代正規醫療。獲得政府認證的健康食品在正確方式服用下所產生的功效，主要也是增進健康、減少疾病危害風險，而非治療疾病。如果我們有任何疾病或身體不適的情形，仍然建議去看醫生，別只是依賴保健食品，以免延誤病情。

▲某些益生菌空腹吃比較容易順利抵達腸道，魚油和維生素A、D、E等脂溶性維生素在飯後食用的吸收效果比較好。（圖／取自免費圖庫pixabay）

由於每種保健食品的成分、型態和作用不同，服用的時間點不一定相同，有的可能需要飯前吃，有的可能需要飯後吃，有的則可能飯前、飯後吃都可以。例如：某些益生菌空腹吃比較容易順利抵達腸道，魚油和維生素A、D、E等脂溶性維生素在飯後食用的吸收效果比較好等。我們在吃的時候，應依據產品的包裝標示和說明所建議服用的時間點，才能達到最好的功效。

▲保健食品和一般食品一樣，通常要放在乾燥、陰涼處，否則很快會變質。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

此外，保存方式確實也很重要。保健食品和一般食品一樣，通常要放在乾燥、陰涼處，避免高溫、陽光直射和過於潮濕的環境，所以，像廚房瓦斯爐附近、浴室或窗戶旁邊等地方都不適合，否則很快會變質。



一般而言，保健食品一旦開封，最好依其建議食用量盡可能在3~6個月內吃完，不建議看包裝上的有效日期還沒到，就慢慢吃、想到才吃。畢竟，保存期限其實是針對適當保存下的「未開封」產品所訂定的。

▲每次要再打開瓶罐前，為減低污染的機會，一定要先確定手的乾燥和清潔度，取用時也別直接把手伸進去拿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而將保健食品開封時，原本裝在瓶罐內的棉花或乾燥劑可不用再放回，以免它們吸附空氣中的髒污和水氣後反而影響了內容物的品質和效果。每次要再打開瓶罐前，為減低污染的機會，一定要先確定手的乾燥和清潔度，取用時也別直接把手伸進去拿喔！取用完，務必隨手關緊蓋子。這些小小的動作，都有助於保健食品的妥善保存。

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