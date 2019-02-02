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年前醫美消費增3成　醫揭大家最愛的「4種心機微整」

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整形。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，進行醫美療程前，一定要找專科醫師和做好術前充分溝通。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

多數人都會特地在年前添購新衣、整理頭髮等，希望自己是完美狀態。而根據統計，醫美診所每年從12月到農曆過年的消費客數，比其他時節至少多了3成以上。醫師特別整理出4種醫美市場上最受歡迎的「心機微整」，也提醒民眾在進行醫美療程前，一定要找專科醫師，並詳細諮詢，確保自身安全。

皮膚科醫師陳振豐指出，很多人希望過年是自己覺得最完美的狀態，建議民眾可以列出自己想改善部位的順序、衡量自己的預算、逐步分次的進行療程，而根據統計，年前最多人喜歡進行的4種心機微整包括「臉部填充注射、肉毒桿菌注射、皮秒雷射和音波拉提」。

陳振豐說，臉部填充注射最為人所知的就是「玻尿酸」以及近年新興的膠原蛋白；肉毒桿菌注射則可以讓肌肉萎縮、改善臉型，若注射在臉部動態紋，例如抬頭紋、眉間紋等，則可讓肌肉放鬆、撫平細紋。

而皮秒雷射則可以改善膚色暗沉不均、黑斑、色素沉澱，到毛孔粗大、痘疤凹陷、刺青等，不過同樣叫皮秒雷射，不同機型可以達到的療效也不盡相同，建議消費者還是要先諮詢清楚，針對自己的膚況選擇最適合的機型。音波拉提是非侵入式的治療，安全性較高。但陳振豐特別提到，該療程術後三個月後效果最佳，每次治療也須視個人體質。

陳振豐也提醒，仿間醫美診所很多，民眾一定要慎選診所及醫師，做好術前溝通，才能確保安全及達到心目中的理想效果，若療程需要麻醉手術，也要確保有麻醉專科醫師進行，才能更保障手術安全。

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關鍵字： 醫美健康 微整形 陳振豐
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