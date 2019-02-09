過年出國狂買藥　搞懂「7類藥品」攜帶規定...小心花冤枉錢

▲台灣人特別愛買日本藥妝，購買前要先搞清楚入境攜帶藥品規範。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣人特別愛買日本藥妝，但藥師指出，許多國外藥品品質未經過政府把關，又沒中文標示，在療效及安全性未確認的情況下，擅自購買服用，未注意正確用量用途、禁忌及副作用等，都可能危害身體，而且無法申請國內藥害救濟。另外，也必須了解入境攜帶藥品的相關規範。

臺北市立聯合醫院藥劑部黎嘉欣藥師表示，藥品不是一般商品，使用前應遵循醫師藥師指示，如果是成藥，也應該詳讀藥品裡面的說明，依說明使用，不應當成土產購買，更不該當作伴手禮贈送親友。

黎嘉欣提醒，春節出國旅遊買藥需注意是否超過限量規定，且僅供個人自己使用，千萬不可隨意販賣，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000萬元以下罰金，若對於帶回國的藥品有問題，建議進一步詢問藥師或醫師。另外，她也根據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第四條整理出7類藥物的注意事項。

▲藥師提醒，擅自服用國外藥品，若未注意正確用量、禁忌及副作用等，可能危害身體。（圖／記者蔡玟君攝）

1.非處方藥

每種至多12瓶（盒、罐、條、支）為原則，合計不超過36瓶（盒）為限。「非處方藥」通常是綜合感冒劑、維生素、胃腸藥及皮膚外用藥等，服用時別忘了要仔細閱讀產品所附的藥品標示、說明書等相關資訊或詢問藥師。

2.處方藥

有處方籤6個月為限；無處方籤最多2個月為限。「處方藥」是經醫師診斷，確定病因後開立處方箋，才能到藥局拿到藥品使用，藥局沒有醫師處方是不能販賣醫師處方藥（例如高血壓、糖尿病用藥、抗生素等）。

3.針劑

均須攜帶醫師處方箋（或證明文件）。

4.管制藥

需有處方籤且以6個月為限。須憑醫療院所之醫師處方箋（或出具之證明文件），並以治療其本人疾病者為限。

5.中藥材

每種至多1公斤，合計不得超過12種。應檢附醫療證明文件（如醫師診斷證明），且不逾三個月用量為限。

6.中藥製劑

每種至多12瓶（盒），合計以不超過36瓶（盒）。應檢附醫療證明文件（如醫師診斷證明），且不逾三個月用量為限。

7.錠狀、膠囊狀食品

每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋）為限。瓶（盒、罐、條、支、包、袋）等均以「原包裝」為限。