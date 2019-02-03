「春節壓力症候群」增3成　出現這些症狀當心了！

▲醫師指出，年前年後的春節壓力症候群人數都會明顯增加。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

過年面對家族圍爐吃團圓飯，很多人應該是既期待又怕受傷害，甚至有人會出現「春節壓力症候群」，身心科醫師黃鈞蔚表示，常見症狀有恐慌、心悸、喘不過氣、焦慮、失眠，甚至情緒失控等，以往過年前後身心科就診的人數都會明顯增加，估計比平常增加近三成，其中患者也多為女性。

「交男友了沒？結婚了沒？怎麼還沒生小孩？年終多少？」等都是過年敏感話題。黃鈞蔚說，過年壓力多來自於久未謀面親友間的相互比較，不管是妯娌、兄弟姊妹、朋友親戚等，在過年期間相聚，聊天嗑瓜子之虞，婚姻、工作、收入、小孩成就等話題一定避免不了，任何話題都可能被拿出來評論比較一番。

黃鈞蔚也特別提到，平時小家庭的簡單生活型態，遇到過年期間的大家庭團聚，要面對的人際關係相對複雜許多，年前的門診就常有女性患者就為了過年要跟老公返鄉住個五、六天，而焦慮不已至心悸、呼吸困難、胸悶等恐慌症狀發作。

▲醫師提醒，提問或評論前多站在對方的立場考慮感受，也可避免尷尬的情況發生。（圖／CFP）

過年期間該如何讓自己擺脫春節壓力症候群？黃鈞蔚建議，事先可擬好作戰策略，想好說詞與情境，可以先打好預防針，或是由家人稍微打圓場帶過，以避免尷尬，也要盡量保持正常作息，不要熬夜亂了自己原先的作息節奏，睡眠不足，情緒起伏比較大，容易因為小事而擦槍走火。

另外，都會上班族或學生族，可多利用年節期間和家人往戶外走走，紓解平常上班上課少活動的筋骨和紓解壓力，談心聊天熱絡家人間情感。黃鈞蔚強調，返鄉回家作客也要發揮同理心，提問或評論前多站在對方的立場考慮感受，同時也可避免尷尬的情況發生。

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