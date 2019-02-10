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嘴巴張開！從「7種舌頭顏色」看身體健康...偏黃＝營養不良

點評:快！！趕快把你的舌頭伸出來看看
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舌頭。（圖／Pixabay）
▲從你舌頭的顏色也可以看出身體健康，趕快把嘴巴打開看看！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

生活中心／綜合報導

快把嘴巴張開！其實不只從臉色、指甲可以看出身體健康，舌頭的顏色也可以看出端倪。對此，國外網站《Indiatimes》就列出7種不同的舌頭顏色，如果你發現自己的舌頭顏色偏黃，那就代表你身體營養不良，需要調整飲食；此外，《Indiatimes》也提醒，平常刷牙的時候就應該要檢查舌頭是否出現異狀。

首先，《Indiatimes》先告訴大家，正常且健康的舌頭顏色應為「淺粉紅色」帶點淺白色，而且舌頭看起來不會是光滑表面。

▲嘴巴,牙齒,嘴唇,舌頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲健康的舌頭顏色應為淺粉色帶點白色，而且看起來會糊糊的。

從7個舌頭顏色看身體健康：

1.舌頭呈現白色

如果白色區域佔了舌頭很大一部分，那就代表你身體有脫水的現象，而且口腔衛生也很差；舌頭若是看起來很像塗了一層奶油，最常見的原因就是抽菸。此外，白舌可能也代表感冒，如果你想更深入了解引起白舌的原因，最好趕快去看醫生。

2.舌頭顏色超淡

舌頭呈現淺色就代表身體缺乏營養，通常只要透過「調整飲食」就能重新擁有健康的舌頭顏色以及身體。

3.黃色舌頭

假如你有消化系統、肝臟或是胃部的問題，舌頭上可能會出現黃黃一層舌苔，但是也不需要太過恐慌，因為引起黃舌的原因大部分都是使用某些藥物或是不良的口腔衛生。

▲牙刷,牙膏,擠牙膏,刷牙。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）
▲大部分的黃舌問題都是因為口腔衛生習慣不良引起的。

4.咖啡色舌頭

如果你是一個重度咖啡因愛好者，而且舌頭還呈現咖啡色，也不用感到太過驚訝；此外，抽菸也會導致舌頭變成咖啡色，假如你很擔心是身體出現狀況，最好還是去給醫生檢查一下。

5.黑色舌頭

你抽菸抽很大嗎？那你一定要注意了！因為抽菸可能會讓舌頭上聚積很多細菌，舌頭會變成黑色，看起來會毛茸茸的。

▲▼ 女性抽菸,抽菸,菸。（圖／免費圖庫pixabay）
▲過度抽菸可能會導致舌頭變黑色。

6.紅色舌頭

缺乏葉酸或是維生素B12都會讓你的舌頭異常變紅，如果你仔細看，你會發現舌頭上會有一些圖樣，這種舌頭又被稱作「地圖舌」。

7.藍色舌頭

舌頭顏色呈現藍色、紫色就代表你有心臟病，可能是心臟沒有正常地抽血，或是血液中沒有氧氣；如果你發現自己的舌頭是這種顏色，最好趕快去看醫生，才不會拖延治療的時機。

▲▼ 男性胸部,胸部,心痛,。（圖／翻攝自pixabay）
▲藍、紫色舌頭和心臟問題有關係。

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