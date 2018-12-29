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「跨年和迎曙光二選一就好！」急診科醫3點提醒盼避免不幸

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▲▼福隆曙光。（圖／東北角風管處提供）

▲曙光示意圖。（圖／東北角風管處提供）

生活中心／綜合報導

很多人已經開始準備迎接跨年倒數和新年曙光，而新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉提前提出3點呼籲，包括注意保暖、避免喝酒過量以及跨年和迎曙光二選一。他說，希望大家真的要注意，如果可以減少不幸事件的發生，即使只有預防一個生命損失，這樣的提醒就值得了。

白永嘉醫師經常在臉書粉絲團「急診醫師的眼睛」分享急診故事，他29日以「跨年倒數和迎接新年曙光的提醒」為題發文指出，全台灣的急診醫護人員有值過跨年急診班的都知道，元旦從清晨開始都有很多嚴重的病人，其中有些都和跨年和迎接曙光有關，而這些狀況大部分都可以避免的。

因此，白永嘉醫師進一步表示，急診醫師要提前提出3點呼籲。第一是，有高血壓和心血管疾病的朋友，戶外一定要注意保暖，尤其是頭部，「當氣溫下降在戶外，尤其是清晨的時候，會增加心肌梗塞的發生率，尤其熬夜沒睡等日出更危險！每年元旦清晨幾乎都有送來醫院到院前死亡的，可能都和這個原因有關。」

▲花蓮跨年在花蓮縣政府熱情邀請下，以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲跨年示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

第二是，避免熬夜跨年同時喝酒過量。白永嘉醫師說，在歡樂慶祝的氣氛中，喝酒過量是最危險的，跨年倒數之後，許多送來醫院急診跟喝酒有關的，包括打架受傷甚至死亡，酒後騎車或開車嚴重車禍，樂極生悲實在不值得。

第三是，如果有開車或騎車，不要同時跨年倒數和迎接曙光。白永嘉醫師解釋，精神不濟疲勞駕駛，往往發生車禍都非常嚴重，「同時也要呼籲元旦清晨外出走路運動的長輩們，走路一定要非常非常小心，很多送來急診的，都是被疲勞的駕駛，撞到嚴重受傷甚至死亡。」

白永嘉醫師在文章最後也強調，跨年倒數和迎接曙光真的建議不要同時，兩個選一個就好了，「提前兩天提醒，希望大家真的要注意，如果可以減少不幸事件的發生，即使只有預防一個生命損失，這樣的提醒和分享就值得了。」
 

關鍵字： 白永嘉 跨年 曙光 急診 健康百科
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