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豬大骨or雞高湯粉？火鍋湯底「分這3種」標示藏秘密...教你看

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點評:搞不清楚的來看一下～
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▲西門町新開幕火鍋超市低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應。（圖／記者黃士原攝）
▲火鍋到底是用豬大骨熬的還是加雞高湯粉呢？標示教你看。（示意圖／記者黃士原攝）

圖、文／健談

冬天是吃鍋的季節，若想吃的健康，就要先學會看懂標示！為確保民眾享有「知」的權力，自2015年7月31日起已全面實施火鍋湯底與肉品標示，消費者在食用前也可瞭解店家製作火鍋的方式，更能食得安心！

火鍋湯底「分這3種」標示藏秘密！（圖／健談授權提供，下同）
▲火鍋湯底分3大種類，標示教你認清楚。（圖／健談授權提供）

根據食品藥物管理署資料指出，自2015年7月31日起，各類具營業登記之餐廳、小吃店、便利商店等場所所販售之火鍋類食品應主動標示湯底的主要食材。主要食材指的是熬製時占比最多的食材，若有強調口味時也應清楚標示。

湯底的型態主要可分為三類：

1. 食材熬製類：

須標示製作湯底所使用之主要食材或宣稱食材，例如「湯底使用豬大鼓熬製」、「蕃茄湯底使用蕃茄熬製」、「藥膳鍋以當歸、雞骨熬製」等。

2. 風味調味料調製：

湯底所使用之風味調味料名稱須完全展開，例如「湯底使用雞高湯粉調製」等。

3. 食材與風味調味料共同調製：

湯底製作兼具食材熬煮與風味調味粉，例如「湯底使用豬大骨及雞高湯粉共同調製」。

此外，火鍋肉片若非為原肉裁切，而是採用經過黏合或壓型等加工製成的重組肉時，依規定必須在肉品外包裝或菜單上清楚標明「重組」、「組合」等字眼，且此類重組肉品「僅供熟食」使用。無論是在賣場購買包裝肉品、在傳統市場購買之散裝食品，或是在火鍋店等直接供應飲食之場所，都需清楚揭露重組肉品的資訊。提醒民眾在購買包裝湯底、肉品或餐廳用餐時，都可多留意店家所提供的湯底與肉品標示，更能吃得健康又安心！

資料來源：食品藥物管理署
本文經授權轉自：健談

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關鍵字： 飲食健康 火鍋 湯底 標示 健談 食品藥物管理署
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