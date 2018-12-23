屁超臭＝大腸癌？醫分析「3大放屁狀態」...拉尾音小心藏腫瘤



▲你一天都會放幾個屁、放出來的屁臭嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

你身邊也有超愛放屁，屁味又臭又濃的朋友嗎？小心隱藏著疾病徵兆。有醫師指出，一般健康消化正常的人一天放屁次數約10～18次，而屁的數量與氣味也深受飲食習慣影響，包括攝取容易產氣的食物，或是本身腸胃差容易消化不良、腸內藏腫瘤的人都可能會排出大量氣體。而醫師也依據放屁的3種狀態看身體症狀，而你是哪一種？

肝膽腸胃科醫師錢政弘在《醫師好辣》節目上分享，門診中常有患者主述自己屁太多，事實上一個健康消化正常的人一天會放屁10～18次，而屁的來源與飲食有關，大多是攝取的碳水化合物在腸道中發酵產生的氣體，而有一部分是隨著咀嚼食物吃進去的空氣，另外也有些食物特別容易產氣，像是麵包、玉米及豆類等食物。醫師也分享3種「排氣狀況」對照出可能的身體症狀，其中要小心屁太臭可能是惡性腫瘤在作祟。

1.多屁：消化不良、壞菌太多

錢政弘說，多屁的情況可能是消化不良或是壞菌太多所引起，使得腸道菌叢改變，當特別會發酵食物的壞菌增加，就會產生較多的空氣，「像有些人喜歡吃口香糖，或是喝飲料，裡面那些代糖它會使我們腸道壞菌增加，它就會產更多的空氣出來」。



▲醫師分析吃起司、啤酒和花椰菜等容易產氣的食物，屁味會比較臭。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

2.臭屁：潰瘍、惡性腫瘤

錢政弘說，放出來的屁會臭也與吃的食物有關，像是起司、啤酒、花椰菜及紅肉等食物吃下肚後，會代謝出較多的「硫化物」，因此會增加屁的臭味。除此之外，當腸道中發生病變，例如有些人發生腸道潰瘍、慢性發炎，甚至惡性腫瘤，因為腸道有傷口出血而產生血腥味，以致於排出來的屁味道也會較濃郁。

3.連環屁：宿便、息肉、腫瘤

錢政弘開玩笑的說「放連環屁也是要有技巧的」，他說有些人因緊張壓力大，就容易便秘，一旦糞便和食物在腸道中停留時間越長，所發酵出的空氣也會越多，因此容易便秘的人腸內的氣體就特別多，「尤其裡面還有宿便在，空氣沒辦法一次排出來，有些糞便都擋在直腸的地方」。他進一步提到，在肛門口長息肉或是腫瘤，也會使管徑縮小；或是本身容易緊張者，因肛門張力較大，出口管徑較小，因此放出來的屁聲就會「拉尾音」。

被現場來賓問及到公共場所有時不好意思放屁，都會有「忍屁」經驗，到底好不好？錢政弘解釋「還是排出來比較舒服」，直言腸道為吸收水分、養分的器官，因此氣體只是暫時停留在乙狀結腸的地方，「不太會吸收空氣，不會因為忍一忍就慢慢不見」，時間到了屁還是會出來的。