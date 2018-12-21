六都長照體檢台中、台南佳　北市服務涵蓋率「吊車尾」

▲民進黨不分區立委陳靜敏召開六督長照護理政策體檢記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣今年3月正式邁入高齡化社會，但相關長照政策真的跟上了嗎？民進黨不分區立委陳靜敏今（21）日在立法院召開記者會，為12月25即將上任的六都市長進行長照資源佈建與競選長照政策分析，老人最高的台北市長照涵蓋率僅22.11%，居六都之末，詢問柯文哲「長照還可以改變成真嗎？」準高雄市長韓國瑜提出的「恢復3年制護理職校」也遭打槍。

成大護理系教授出身的陳靜敏，上午在記者會中提到，台北市107年長照需求推估人數為9萬6097人，老年人口比率為15.55%居六都之首，服務涵蓋率僅22.11%，居六都之末。雖然柯文哲推出整合各種照護服務的「石頭湯計畫」，但2年來只有8家醫療單位和4家社福團體承辦，效果不彰，建議柯文哲能積極推動居家醫療、強化住院服務，發揮市長的白色力量。

▲衛福部次長薛瑞元也出席記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

六都中人口相對年輕的新北市，雖然在失智照顧網絡與建構社區照顧服務領先全國，但在交通接送上，卻僅有1家單位完成特約，建議侯友誼能落實「一里一銀髮俱樂部」，並完善交通佈建，讓民眾不要再覺得，「市長，回家的路好遠。」

老年人口比例最低的桃園市，則是在巷弄長照站與出院準備服務涵蓋率領先全國，但在特約照顧服務機構數量上仍有進步空間；護理界公認的「長照資優生」台中市，在照顧服務、專業服務、預防失能、喘息服務及交通接送等方面均領先全國，呼籲盧秀燕上任後能更延續前市長政績，實踐競選時所提的「幸福城市」。

▲護理師公會代表出席參與。（圖／記者嚴云岑攝）

台南市107年長照服務涵蓋率高達35.3%居六都之冠，在照顧服務、營養餐飲及出院準備服務涵蓋率方面，也居領先地位，建議黃偉哲上任後也能延續。高雄市老年人口在六都中排名第三，但整體長照覆蓋率僅29.39%，而韓國瑜在競選時，提出的用公費辦理3年制護理職業學校，招收國中畢業生，卻讓護理人員直搖頭。

陳靜敏表示，台灣已於94年廢除護理職業學校，並於102年起停辦護士考試，目前醫事類均以「師」任用，學生畢業後恐落得無照可考窘境，也會讓高雄護理教育倒退15年。建議韓國瑜若想做好長照，應該多聘任照服員負擔初級照護能力，並針對照服員的訓練考照、就業環境及薪資福利做規劃，吸引年輕人投入長照市場。

衛福部次長薛瑞元表示，六督長照政策都是因地制宜，各縣市進展不同，都有努力空間，台灣人口老化非常快，今年已有16.8萬人使用長照2.0資源，相較於去年的11.7萬人進步許多，鼓勵各縣市以他人長處補足自己缺失，「互相學習進步更快」。