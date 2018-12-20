雙城論壇／糖尿病會眼病變　「AI眼底影像」可提早揪出9成

▲台北市立聯合醫院醫務長蔡景耀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷、李佳蓉／台北報導

糖尿病患有極大眼病變風險，為增加提早確診率，台北市立聯合醫院積極推動「AI眼底影像辨識 」。北市聯醫醫務長蔡景耀指出，糖尿病併發症篩檢率低，導致病情發現晚，而透過AI眼底影像辨識系統，可提早發現糖尿病引發的眼部病變，準確率超過9成，有助提升糖尿病患眼底病變篩檢率。

台灣糖尿病患者已超過200萬人，疾病控制不良會造成全身併發症，包括視網膜病變、神經病變、腎病變、心肌梗塞、腦中風和周邊動脈阻塞性疾病，但併發症篩檢率低，其中眼底檢查率謹36.7%，微量蛋白尿檢查率謹52.8%。

糖尿病患若發生視網膜病變，嚴重會造成失明。蔡景耀說，眼底影像判讀AI是收集有糖尿病眼底病變類型標記的眼底影像，利用人工智慧建模，提早判斷出9種病變類型，包括硬性滲出物、出血、微血管瘤、軟性滲出物、IRMA、雷射斑、血管串珠、新生血管、玻璃體出血，透過社區驗證，準確率高達92.06%。

另外，智能判讀也可深入社區，有助提升偏鄉醫療服務，北市聯醫在2018年共舉辦了22場社區篩檢、20場居家訪視，下一步也將進入偏鄉離島。蔡景耀特別以馬祖舉例，馬祖老化現象嚴重且就醫不便，支援的專科醫師流動性高，導致看診缺乏延續性，且根據社區診斷研究發現，白內障是馬祖第一致盲原因。

因此馬祖也在今年7月開辦複合型服務站，北市聯醫也提供智能影像判讀系統駐點服務。蔡景耀說，影像判讀進入社區後，可連結雲端工作站，醫師可透過雲端即時判讀眼科影像，提升偏鄉醫療效能。