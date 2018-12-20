雙城論壇／智慧醫療新趨勢　保險理賠用App就搞定！

▲台北醫學大學附設醫院特助羅友聲。（圖／記者屠惠剛設，下同）

記者趙于婷、李佳蓉／台北報導

雙城論壇「大健康產業交流分論壇」今（20）日登場，針對「生技新藥、智慧醫療和長期照護」做討論。臺北醫學大學附設醫院特助羅友聲以「健康醫療區塊鍵」為題，分享北醫智慧醫療的經驗。除了將病歷紀錄數字化，還進一步推動「險自動化理賠」，病患可透過App直接向保險公司授權就醫紀錄，就能進行自動化理賠，省去到醫院申請病歷的時間。

羅友聲指出，北醫附醫病床有800床，每日門診量約5000人次，為加速醫療效率，在2017年將所有醫療服務都無紙化，也因為智慧型手機App盛行，也將服務結合智能做自動化，首先將病歷紀錄數字化，民眾就可透過手機觀看自己的看診記錄和健康報告等。

台北醫學大學附設醫院今8/30日也正式啟動「健康醫療區塊鏈平台」，和逾百家社區基層診所合作，進一步推出「智鏈護照」。羅友聲說，區塊鏈是運用分散式帳本技術和加密演算法，讓病患的就醫資料可在醫院、診所等不同節點上傳，且病歷在上傳前都會經過加密演算，使用前透過個人設定的密碼解密即可閱覽，大大減少了就診時調閱病歷的時間。

▲上海市衛生健康委員會資訊中心主任謝樺。

由於民眾可以透過手機看到相關就醫紀錄，可自行判別狀況選擇醫療院所，落實分級醫療、轉診服務。羅友聲提到，很多人習慣小病往大醫院衝，健保署為緩解大醫院壅塞，推動分級醫療，而透過智慧醫療區塊鏈的運用，民眾可以快速瞭解自己身體狀況，小病往基層，大病再去醫院，目前每月平均約上百人次做轉診。

更特別的是，不僅可做轉診，還能跨產業合作。羅友聲舉例，以保險理賠為例，以往病患必須先向醫院申請醫療證明，再到保險公司完成理賠作業，整個流程跑完至少需要2-3個月，但若透過區塊鏈串連醫院、病患和保險公司，病患就可直接授權與保險公司分享就醫紀錄，進一步進行自動化理賠作業，省下文件申請等作業流程。

另外，上海市衛生健康委員會資訊中心主任謝樺於「健康大數據治理與應用」分享3大重點，採集數據和治理、探索政府精細化監管及推進公立醫院精細化管理。他不諱言的說「數據治理是個很大的挑戰」，將醫療機構產生的診療數據透過上海市區兩級平台採集起來，透過交換、共享、整合、服務和管理達到智慧醫療的落實。

