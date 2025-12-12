藍莓表皮白粉是天然果蠟　專家：愈白愈新鮮、洗掉反有損營養

▲藍莓表皮的白粉為天然果蠟，食用安全無虞。（圖／記者謝婷婷攝）

記者邱俊吉／綜合報導

藍莓富含花青素，有益腦部、眼部健康，目前正值便宜供應季節，許多人吃了不少，卻擔心藍莓表面那層白粉是農藥或打蠟，於是用小蘇打、醋、甚至清潔劑賣力洗掉才吃；專家說，其實那層白粉是藍莓的天然保護蠟，不必刻意洗掉，用流動清水沖即可，過度清洗反而降低營養價值，或縮短保存期限。

食品專家楊世煒（韋恩）在臉書分享，藍莓表皮的白粉天然、無害，又稱為「bloom」，屬於植物蠟，主要成分是一些三萜類如熊果酸，或二酮及酯類，還有一些長鏈脂肪酸，其他水果如蘋果、葡萄、李子、番茄、黑棗等，也都有厚薄不一的果蠟，這都是作物的自然保護機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對藍莓表層果蠟的作用，楊世煒寫道，其可防護外來細菌、黴菌或昆蟲對藍莓的傷害，也能減緩藍莓內部水分的散失，所以藍莓的蠟質可作為一種新鮮度的指標，愈新鮮的藍莓，蠟質愈多，顏色也愈淺，而當藍莓變老、蠟質減少，色澤才轉深。

對於該如何挑選藍莓，楊世煒建議，顆粒飽滿、外表無變形的品質較佳，而因愈新鮮的藍莓擁有更多蠟質，所以可挑顏色偏淺者，只是要注意不同品種藍莓的蠟質厚度不同，無法互相比較。

楊世煒提醒，藍莓表皮植物蠟雖可吃，但食用前仍應沖洗，可用流動的水清洗，或短時間浸泡，都能去除雜質、灰塵或農藥；此外，若表皮已受損，須提防可能有肉眼看不到的細菌、黴菌感染，最好整顆丟棄。